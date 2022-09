Marina Di Guardo arriva a Venezia: la mamma di Chiara Ferragni in tailleur e accessori griffati Alla Mostra del Cinema di Venezia è arrivata anche Marina Di Guardo: tailleur e camicia per la mamma di Chiara Ferragni, con accessori e gioielli griffati.

A cura di Giusy Dente

La Mostra del Cinema di Venezia è entrata nel vivo tra premiere, red carpet, eventi che richiamo al Lido anno dopo anno celebrities provenienti da ogni parte del mondo. La kermesse negli ultimi tempi è diventata un'attrazione non solo per attori, registi e professionisti del settore, ma anche per influencer, imprenditrici, sportivi, cantanti, modelle, tiktokers. Tutti sognano di sfilare e solitamente lo fanno in quanto "ospiti" dei brand-sponsor: insomma, un'operazione di marketing.

A questa edizione hanno partecipato i neo sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta, coordinati in total black. Il nero sembra sia il filo conduttore di questa edizione, scelto tra gli altri anche da Paola Turani. La cantante Elodie ha debuttato al Festival: è arrivata a Venezia in occasione della presentazione del film "Ti mangio il cuore", in cui si cimenta come attrice. Non era invece la prima volta per Marina Di Guardo: la mamma di Chiara Ferragni è tornata a Venezia per il grande evento annuale.

Marina Di Guardo al Lido

Per Marina Di Guardo non è la prima volta al prestigioso Festival del Cinema di Venezia. La scrittrice non poteva certo mancare nell'edizione del 2019, quando è stato mostrato al pubblico per la prima volta "Chiara Ferragni-Unposted", il documentario interamente dedicato alla vita e all'ascesa professionale dell'influencer-imprenditrice. In quell'occasione ha sfilato sul red carpet della premiere indossando un elegante abito da sera blu scuro, con le spalle scoperte.

Quest'anno il suo look è stato più casual, ma ugualmente di classe. Non ha sfilato sul red carpet, ma ha partecipato ad un evento dedicato ai temi del femminismo e della libertà. È stato impossibile non notare il suo arrivo. La scrittrice è giunta a Venezia indossando un tailleur azzurro e una camicia bianca, scelta semplice ma sempre vincente. Immancabili gli accessori griffati: occhiali Miu Miu, borsa Louis Vuitton.

in foto: borsa Louis Vuitton

La borsa è l'elegante Coussin nera, grande protagonista della sfilata Primavera-Estate 2021: presenta tracolla regolabile e dettagli metallici dorati. Costa 3500 euro sul sito ufficiale della Maison. Gli occhiali da sole, invece, presentano un sofisticato design rettangolare con originale logo verticale Miu Miu applicato sulle aste spesse. Le lenti caffè sono abbinate a montatura color colore tartaruga miele. Costano 370 euro.

in foto: occhiali da sole Miu Miu

Per completare l'outfit non potevano mancare i gioielli. Ha aggiunto un paio di orecchini Valentino già sfoggiati in passato: sono realizzati in metallo color oro e cristalli Swarovski, con riproduzione del logo della Maison. Costano 480 euro. Per finire, al collo un accessorio da cui ormai non si separa mai: la collana Cupido della collezione di gioielli di sua figlia Chiara, che costa 99 euro sullo shop del brand.