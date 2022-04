Chi veste Belén Rodriguez a Le Iene (e quanto valgono i suoi preziosi orecchini di diamanti) Abito candido e gioielli preziosi, Belén Rodriguez ammalia il pubblico con il suo white look nella nona puntata de Le Iene. Chi vesta la showgirl per il programma? Quanto valgono le sue scarpe griffate o gli orecchini di diamanti? Tutti i dettagli dell’outfit di Belén Rodriguez per la nuova edizione de Le Iene.

A cura di Marco Casola

Dopo aver chiesto aiuto ai fan su Instagram per scegliere il look giusto da sfoggiare nella puntata de Le Iene di mercoledì 6 aprile 2022, Belén Rodriguez ha scelto di puntare sul bianco indossando un candido mini dress illuminato da accenti sparkling sui profili. Avevamo lasciato la Rodriguez con indosso un completo giallo limone nella scorsa diretta dello show di Italia1, ancora prima era apparsa con un sensuale mini dress scollato color glicine, ora è il momento del bianco sul vestito corto dalle linee pulite ed essenziali.

Lo stile di Belén conduttrice a Le Iene

Dal primo momento in cui è apparsa sul palco della nuova edizione de Le Iene Belén ha subito mostrato uno stile inedito e super cool. La conduttrice è partita col botto sfoggiando un outfit "rubato" a Jennifer Lopez, con mini gonna luccicante, poi sono arrivati una serie di look dal vago sapore bondage, fatti di abiti in pelle super aderenti e look con capi stringati o cut sexy, tutti rigorosamente in total black, tutti abbinati a sandali essenziali. Dopo i look dark e bondage, il primo cambio di stile con un outfit più fresco e primaverile color salmone, composto da top e gonna dal maxi spacco. Successivamente, per l'incontro sul palco de Le iene con la sorella Cecilia, è arrivato il completo total denim super trendy e alla moda.

Chi veste Belén Rodriguez a Le Iene

Il pubblico sta apprezzando i diversi look della Rodriguez, che ha detto addio ai lunghi abiti per sposare uno stile più contemporaneo e trendy. A firmare i diversi outfit della conduttrice argentina è David Koma, stilista di origini georgiane, trapiantato a Londra, dove ha studiato alla Central Saint Martins, una delle scuole di moda più celebri al mondo. Dopo diverse esperienze in grandi marchi del fashion come Mugler, il designer ha lanciato il suo marchio che in breve tempo ha conquistato i red carpet di tutto il mondo. Recentemente Beyoncé si è esibità agli Oscar 2022 con indosso una creazione di David Koma, mentre Anne Hathaway ha sfoggiato uno suo abito azzurro con maxi cut. In Italia lo stilista ha raggiunto la fama tra il grande pubblico dopo che Elodie è salita sul palco di X Factor con indosso un body firmato Koma. Poi sono arrivati gli outfit stringati di Chiara Ferragni o quelli con abiti dal decoro flower di Elisabetta Gregoraci.

Il look di Belén per la nona puntata de Le Iene

Per la puntata numero 9 de Le Iene Belén Rodriguez ha indossato un abito mini in tessuto bianco, con girocollo e maniche corte. Il modello è illuminato da strass cuciti sugli orli delle maniche e della gonna. L'abito, che costa 1125 euro, è firmato ancora David Koma.

Gli orecchini di diamanti di Belén Rodriguez

Per completare il look Belén sceglie un paio di sandali neri in satin nero, con listini sulla punta e legati alla caviglia, firmati Alevi Milano. I sandali, in vendita a 775 euro, sono illuminati sul tacco tubolare da applicazioni di cristalli dal taglio a baguette che ricordano i diamanti di un anello. A rendere prezioso l'outfit un paio di orecchini Damiani in oro bianco e diamanti, si tratta di un modello simile agli orecchini Minou di Damiani, in vendita sul sito della Maison di gioielleria a 7,980 euro.