Cecilia Rodriguez in montagna, sfida il freddo e la neve in minigonna Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono partiti alla volta di Courmayeur. Tra maglioni e piumini, ha fatto la sua comparsa nel guardaroba da montagna anche una minigonna.

A cura di Giusy Dente

Sono tantissime le celebrities che si sono trasferite dalle città alla montagna, per respirare aria pulita, per godersi i paesaggi innevati e trascorrere qualche giorno di relax in baita, tra passeggiate e sciate. Ilary Blasi e Michelle Hunziker si trovano insieme a St. Moritz e stanno testimoniando sui social la loro vacanza, in compagnia delle figlie. Anche Cecilia Rodriguez e il fidanzato Ignazio Moser hanno deciso di trascorrere il weekend in montagna e si sono trasferiti a Courmayeur.

I look di Cecilia Rodriguez in montagna

Il freddo di Courmayeur non ha scoraggiato Cecilia Rodriguez: la sorella di Belén non ha rinunciato al suo stile trendy e femminile. Anche lei ama la moda e segue le tendenze del momento: è una passione che condivide col resto della famiglia. Non a caso, le due sorelle assieme al fratello Jeremias hanno dato vita al brand Hinnominate. Cecilia Rodriguez è ospite fissa alle sfilate e al mondo della televisione preferisce proprio il settore fashion.

Da tempo sogna la realizzazione di una collezione tutta sua. A Courmayeur ha portato un abbigliamento adatto alla montagna: felpa, caldo berretto di lana, bomber imbottito, stivaletti. In alcune foto scattate assieme al fidanzato (quasi marito, visto che c'è stata la proposta di matrimonio) indossa un piumino bianco firmato Napapijiri. In altre foto, il look è più trendy, nonostante le temperature del posto!

L'influencer negli scatti indossa una minigonna a pieghe grigia, abbinata a un caldo maglioncino di lana nero. Ha completato il look con calze velate scure e anfibi neri. Immancabile il cappellino, per proteggere la testa dal freddo. Al dito della 32enne spicca l'anello di fidanzamento ricevuto da Ignazio Moser.

Il ritorno della minigonna a pieghe

Le gonne a pieghe sono il must have dell'Autunno-Inverno: corte o lunghe, non possono mancare nel guardaroba, per un look di tendenza. Dior, BOSS, Miu Miu, Roberto Cavalli: tantissime Maison hanno portato in passerella questo capo, proponendolo abbinato a camicette crop o a maglioni oversize, per un outfit sofisticato o più sbarazzino.

Belén Rodriguez è una fan dello stile collegiale, che spopolava tra anni Novanta e Duemila. Ma la minigonna a pieghe, tornata prepotentemente di moda, è amatissima anche da Chiara Ferragni (paragonata da Fedez a un manga) e Ilary Blasi (in stile scolaretta con mocassini e calzini bianchi). Adesso si aggiunge all'elenco delle star che amano la gonnellina a pieghe anche Cecilia Rodriguez.