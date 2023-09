Arisa inaugura l’autunno coi capelli lunghi e la treccia da Raperonzolo Dopo un lungo periodo coi capelli corti, Arisa è tornata alla chioma lunga. Chissà se, come spesso accade, il cambio look preannuncia cambiamenti…

A cura di Giusy Dente

Arisa è una grande fan dei cambi hair look (e ha anche spiegato il perché ironicamente). Le piace sperimentare con le extension e giocare coi colori. Negli anni l'abbiamo vista cambiare molto spesso la propria immagine: all'Ariston, sul palco del Festival di Sanremo 2022, aveva i capelli rosa mentre più di recente ad Amici ha fatto il cosiddetto "taglio da gallina", da lei stesso ribattezzato così perché bicolor. Ultimamente i fan si erano abituata a vederla coi capelli corti scuri, ma ha fatto loro una sorpresa mostrandosi diversa sui social.

Arisa cambia hair look

L'estate scorsa Arisa, dopo aver tante volte cambiato taglio e colore di capelli, aveva annunciato l'intenzione di portare per un lungo periodo la chioma corta, per prendersene cura. In effetti ha mantenuto la parola data e per tre mesi è rimasta fedele ai "capelli veri". Poi ha optato per il biondo, colore già sperimentato in passato, in occasione di un appuntamento televisivo importante: il ritorno ad Amici in qualità di insegnante.

A luglio ha stupito tutti tornando alla chioma corvina, che l'ha accompagnata per tutto il periodo estivo. In questo arco di tempo si è dedicata alla musica prevalentemente. Si è esibita si Tim Music Awards (dimenticando l'antitaccheggio attaccato al vestito) e alla Notte della Taranta (con abito di pizzo trasparente). Ma sembra che non abbia resistito al richiamo delle extension.

Arisa di nuovo con le extension

Risalgono a più di un anno fa le ultime foto di Arisa coi capelli lunghi. I fan si erano abituati a vedere la cantante coi capelli corti, una scelta che nel suo caso non è solo estetica. Difatti ha raccontato di soffrire di tricotillomania (si strappa i capelli), ecco perché spesso è costretta a correre ai ripari optando per tagli più sbarazzini o addirittura rasati.

Sui social, ha stupito i follower mostrando nuovamente una chioma foltissima e corvina, una parrucca o forse extension. Li ha acconciati in una lunga treccia, durante una sessione di pilates, facendosi vedere in versione Raperonzolo. Chissà se, come spesso accade, il cambio look preannuncia cambiamenti…