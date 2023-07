Arisa cambia look: l’estate è all’insegna dei capelli neri Arisa ha stupito i fan con un nuovo hair look: non più capelli biondi ma chioma corvina.

A cura di Giusy Dente

È tempo di vacanze per Arisa, per rilassarsi in vista dei nuovi progetti televisivi e musicali. Ultimamente la cantante è meno presente sui social, dove condivide unicamente momenti di vita professionale. Il privato resta un mistero: è un aspetto della sua vita che tende a proteggere molto e a trattare con riservatezza, senza troppa esposizione. Sta mantenendo un profilo basso anche in seguito alla polemica che l'ha investita durante il mese del Pride. Era prevista la sua partecipazione come madrina alla grande festa romana, ma ha dovuto fare un passo indietro perché la comunità non ha gradito alcune sue affermazioni, anche se pronunciate in buona fede. I fan l'hanno appoggiata anche in quel momento, difendendo la loro beniamina. Amano seguirla nella quotidianità e non è sfuggito il cambio look dell'artista.

Arisa cambia look

Non si sa se Arisa farà ancora parte del cast di Amici, nella prossima edizione. Il suo nome, così come quello di Raimondo Todaro, è in dubbio. Forse la cantante vuole dedicarsi di più alla musica e a nuovi progetti in questo settore, mettendo un po' da parte la televisione.

Questa estate l'abbiamo già vista esibirsi spesso. Ha cantato durante il Premio Biagio Agnes al Campidoglio, è salita sul palco del Tim Summer Hits di Roma, con un look sparkling. Rispetto a quell'esibizione, sembra che abbia dato un tocco nuovo all'hair look, dopo diversi mesi di capelli corti e biondi.

Arisa coi capelli neri

Nel tempo Arisa ha sperimentato davvero ogni tipologia di taglio e colore: giocare coi capelli è il suo modo di comunicare, di stare al passo coi cambiamenti. Alla base c'è anche un'altra esigenza: tenere sotto controllo la tricotillomania. Tende a strappare i capelli e per questo deve tagliarsi spesso, così da rigenerarli e farli ricrescere. Dopo aver portato la chioma lunga per diverso tempo, ha optato per il corto.

Drastici anche le varie trasformazioni: capelli rosa, biondi, castani, persino bicolor ad Amici. E ora neri. La cantante nelle ultime IG Story, infatti, ha i capelli sempre corti e con micro frangia, ma neri corvini, non più chiari, come quelli del concerto romano del Tim Summer Hits di pochi giorni fa. Sarà questo il look che la accompagnerà per tutta l'estate 2023?