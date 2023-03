Arisa al serale di Amici 22 coi capelli bicolore: “Ho fatto proprio il taglio da gallina” Per la prima puntata del serale di Amici, Arisa ha scelto il total black: abito con maxi scollatura e giacca di pelle. Ha stupito con una nuova acconciatura.

A cura di Giusy Dente

Arisa in Alexander McQueen

Sabato 18 marzo è cominciata, per gli allievi della scuola di Amici, la fase più importante del talent: il serale. Sono quindici i ragazzi giunti fino a qui: 7 cantanti e 8 ballerini. Sabato dopo sabato, eliminazione dopo eliminazione, sfida dopo sfida si arriverà alla proclamazione del vincitore di quest'anno. Nel corso delle edizioni il cast è stato spesso rinnovato. Stavolta il pubblico vedrà volti storici del programma e volti nuovi: Alessandra Celentano, Raimondo Todaro, Michele Bravi in veste di giudice. C'è anche Arisa in squadra, riconfermata docente di Canto.

Arisa debutta al serale di Amici

Rudy Zerbi, con la vena ironica che lo contraddistingue, nel corso della prima puntata del serale di Amici ha chiamato in causa un nuovo "personaggio". Per convocare le squadre ha portato in studio una gallina denominata "mamma chioccia" a cui ha messo prima la parrucca bionda con i capelli lunghi, per convocare Lorella Cuccarini, poi la parrucca con capelli corti e ciocche rosse per indicare Arisa.

in foto: abito Alexander McQueen

La cantante in effetti ha debuttato in puntata con una nuova acconciatura. Ormai da mesi è fedele alla chioma corta, ma stavolta ha aggiunto un tocco di rosso ai ciuffi superiori, su entrambi i lati. Ma come Zerbi, anche Arisa è una donna autoironica, capace di ridere di sé e giocare con la propria immagine. Difatti quando Maria De Filippi le ha fatto notare il cambio look, lei ha prontamente risposto: "Ho fatto proprio il taglio da gallina, biondo e rosso. Perfetto!". Anche i social si sono scatenati, commentando scherzosamente il nuovo hair look di Arisa: qualcuno l'ha paragonata a un Pokemon, qualcuno a Rengoku, qualcuno a Mirko di Kiss Me Licia!

Arisa in Alexander McQueen

Il look total black di Arisa in puntata

Per la prima puntata del serale di Amici, Arisa ha scelto un look total black sensuale e grintoso. Ha puntato su un abito firmato Alexander McQueen: è un vestito monospalla con inserti, design aderente, dettagli cut-out, ampia scollatura con maniche corte che lasciano le spalle nude e orlo asimmetrico. Costa 2290 euro. Lo ha abbinato a sandali col tacco alto e biker della stessa Maison, che ha reso il tutto più rock.