Michele Bravi a Sanremo 2022: come è cambiato il cantante dal debutto a X-Factor a oggi

Michele Bravi torna sul palco dell'Ariston, in gara col brano Inverno dei fiori. Per il cantante non è la prima volta al Festival di Sanremo. Vi ha partecipato prima nel 2017, classificandosi quarto con Il diario degli errori, poi vi ha fatto ritorno come ospite. L'esordio del 27enne è stato nel 2013, quando la vittoria della settima edizione di X-Factor lo ha lanciato nel panorama musicale italiano. Ecco come è cambiato da allora a oggi.

Michele Bravi ieri e oggi: il debutto a X-Factor

Una vicenda personale segna un prima e un dopo nella carriera di Michele Bravi. Il cantante deve moltissimo alla partecipazione a X-Factor, dove trionfa appena 19enne. È il 2013: in quel momento comincia per lui un periodo molto fortunato dal punto di vista professionale. Pubblica diversi singoli, due album e due EP; collabora con tantissimi artisti tra cui Giorgia, Luca Carboni, Tiziano Ferro, Federico Zampaglione (che scrivono tutti brani per lui). Parallelamente alla musica coltiva la passione per YouTube, dove nel 2015 apre un canale molto seguito dal pubblico più giovane, in cui condivide coi fan la propria quotidianità.

Michele Bravi oggi, il ritorno in TV dopo l'incidente

Per Michele Bravi tutto cambia nel 2018. Quell'anno rimane coinvolto in un incidente stradale in cui una persona perde la vita. Questo episodio lo mette a dura prova. Il procedimento giudiziario lo tiene a lungo lontano dai riflettori e dalla musica e lo cambia moltissimo a livello umano, portandolo a una nuova visione della vita. Dopo la sentenza definitiva emessa dal Gup di Milano si rimette in gioco, trovando un nuovo equilibrio con se stesso e la musica. Per il ritorno in tv sceglie la partecipazione al programma Amici Speciali di Maria De Filippi.

A differenza di quando muoveva i primi passi nel mondo della musica oggi Michele Bravi non porta più gli occhiali e ha i capelli lunghi. Nel 2019 ha fatto un tatuaggio, di cui non ha mai rivelato il significato. Oggi coltiva oltre alla musica anche la passione per la recitazione. La sua prima volta da attore è stata nella fiction La compagnia del cigno, ma ha partecipato anche alla serie tv Monterossi da poco disponibile su Prime Video.

L'album La geografia del buio (uscito nel 2021) arriva a distanza di quattro anni dal precedente ed è l'album in cui riversa i suoi tormenti interiori, quello in cui racconta un dolore impossibile da estirpare del tutto, da cui è emerso prima che lo soffocasse del tutto e con ha imparato a convivere. Anche il brano sanremese Inverno dei fiori è un inno all'amore salvifico, a quella costante tensione alla felicità che a volte il dolore tende a inibire, ma che mai bisognerebbe perdere.