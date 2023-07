Arisa con l’antitaccheggio sul vestito: ai Tim Music Awards si esibisce con l’abito nuvola Arisa ha mostrato l’ultimo look calandosi nei panni della mannequin. Ha commesso un errore su cui ha ironizzato: l’antitaccheggio attaccato al vestito!

A cura di Giusy Dente

Arisa in Jil Sander

Arisa ha incantato il pubblico del Tim Summer Hits portando sul palco uno dei suoi ultimi successi. La cantante a maggio ha pubblicato Non vado via, con relativo video: il brano racconta una storia a lieto fine, è un inno alla voglia di farcela e di superare le difficoltà. Si è esibita di bianco nella quarta tappa del music show proprio con questa canzone. Il concerto si è svolto il 7 luglio scorso in piazza Fellini (Rimini) ed è andato in onda su Rai 2 domenica 23 luglio. Come sempre, Nek e Andrea Delogu al timone. Oltre ad Arisa si sono esibiti anche Annalisa (in minigonna e cravatta), Achille Lauro, Blanco, Paola & Chiara, Tananai.

Arisa in Jil Sander

Arisa in bianco al Tim Summer Hits

Per Arisa non è ancora tempo di vacanze. La cantante per il momento si sta godendo la sua estate in musica. Si è esibita al Tim Summer Hits a inizio luglio con un look sparkling, un abito tempestato di paillettes. È tornata sul palco del music show esibendosi con un outfit di registro completamente diverso. Ha scelto il total white dalla testa ai piedi. L'abito di lino è di Jil Sander: un mini dress dalle linee minimal, con gonna leggermente svasata, maniche a sbuffo ed elegante scollo a barchetta. Online costa 1560 euro. Lo ha abbinato a un paio di sabot open toe con tacco a spillo vertiginoso, bianchi anche questi. In realtà per salire sul palco li ha tolti, preferendo esibirsi a piedi nudi. E chissà se si sarà ricordata di togliere l'antitaccheggio al vestito!

in foto: abito Jil Sander

Arisa, lezioni di portamento (con antitaccheggio)

Annalisa per dare appuntamento a fan e follower al Tim Summer Hits, ha mostrato il candido look sfoggiato durante il concerto ironizzando sulle lezioni di portamento. Si è calata nei panni della "mannequin", cioè l'indossatrice professionista e ha fatto riferimento alle lezioni che servono per imparare a camminare bene. Ma ha commesso un piccolo errore che non è passato inosservato: mentre sfilava davanti alla telecamera aveva l'antitaccheggio ancora attaccato all'abitino, all'orlo posteriore della gonna!

