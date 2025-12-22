Alberi di Natale da star da quello con 10mila luci di Stefano De Martino a quello personalizzato di Chiara Ferragni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Chi ha vinto la gara di alberi di Natale quest'anno, tra le celebirty? A chi spetta il titolo di re-regina delle feste, con l'allestimento più bello? Di certo, non ci sono dubbi su chi abbia vinto il titolo di più grande fan del Natale. Federica Nargi, infatti, ha battuto tutti sul tempo addobbando casa già a inizio novembre! Proprio non ha resistito alla tentazione di circondarsi di decorazioni e lucine, di quella magia tipicamente natalizia capace di rallegrare immediatamente i cuori e portare il buonumore. L'hanno poi seguita a ruota tutti gli altri, che sui social a fan e follower hanno mostrato i loro allestimenti casalinghi. La tendenza generale è un ritorno alla tradizione, a un'estetica classica fatta di colori tipici del periodo: un tripudio di rosso, oro, bianco, argento. Molti hanno optato per i fiocchi come elemento decorativo, ma sono tornati anche gli immancabili Schiaccianoci, un must have.

Natale a casa di Federica Nargi

Federica Nargi è stata la primissima ad aprire le porte di casa al Natale! In linea con la tendenza generale di quest'anno, anche lei ha scelto qualcosa di classico e tradizionale. Il suo albero di Natale rosso e oro è alto fino al soffitto, coi rami fitti di decorazioni e lucine. "L'ho fatto il 16 novembre perché mi rende felice, ognuno è libero di godersi il Natale quando vuole" ha ammesso.

L’albero di Natale di Federica Nargi

Giulia Salemi festeggia il Natale con Pierpaolo e Kian

L'influencer ha scelto un albero di Natale perfettamente abbinato all'arredamento circostante del salotto, dominato da colori neutri. L'abete verde, infatti, è addobbato in modo elegante e minimal, con tante palline: il caldo dell'oro si alterna all'argento, ma insieme danno all'ambiente un'atmosfera cozy tipicamente invernale, molto raffinata. Giulia Salemi ha aggiunto un maxi fiocco di stoffa sulla cima, il must have per gli appassionati dello stile coquette.

L’albero di Natale di Giulia Salemi

Diletta Leotta annuncia la gravidanza davanti all'albero di Natale

Per Diletta Leotta, il marito Loris Karius e la loro piccola Aria questo è un Natale speciale: la conduttrice è in dolce attesa, presto la famiglia si allargherà. Questo è l'ultimo dicembre in tre, le prossime festività le trascorreranno in quattro. Ha dato l'annuncio condividendo una foto scattata in salotto, davanti all'albero di Natale. La giornalista ha scelto un allestimento molto ricco, curato in ogni dettaglio: maxi albero con i rami ricoperti di neve decorato totalmente in oro e argento, cascata di palline che piovono dal soffitto e una miriade di altri accessori a tema, dalle candele alla statua maxi di Babbo Natale posizionata accanto all'albero.

L’albero di Natale di Diletta Leotta

Il Natale di Chiara Ferragni

Anche quest'anno Chiara Ferragni si è affidata a Cartoleria Varzi, che già in passato l'aveva aiutata con gli allestimenti natalizi in casa e in ufficio. L'influencer stavolta ha voluto qualcosa di tradizionale, ma ugualmente grandioso e d'effetto. Il suo è il tipico albero di Natale che si vede nei film americani di questo periodo, nelle amatissime commedie natalizie: è un enorme abete verde decorato in rosso e oro, con immancabile puntale e micro lucine tra i rami. Tra le palline ce n'è anche una personalizzata, col suo nome e quello dei figli Leone e Vittoria. Proprio per loro ha anche aggiunto un villaggio natalizio in miniatura.

L’albero di Natale di Chiara Ferragni

L'albero di Michelle Hunziker

La conduttrice ha scelto un allestimento raffinato, casalingo, molto elegante e chic, capace di rendere immediatamente l'atmosfera di casa magica. Il salotto di Michelle Hunziker sembra quasi un paesaggio da fiaba, dominato da un solo colore. Ha scelto il bianco che richiama la neve, che porta luce, che col suo candore illumina tutto. A enfatizzare il tutto c'è l'argento. Nel total white degli addobbi spicca in cima un maxi fiocco usato come puntale.

L’albero di Natale di Michelle Hunziker

Le decorazioni natalizie di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini si è divertita ad addobbare casa di tutto punto: non solo albero, in casa sua. La Twerking Queen ha scelto un abete verde tradizionale addobbato in modo molto classico: dominano il rosso e l'oro con le immancabili luci scintillanti tra i rami, che danno il tocco perfetto di luce e glamour. Ha aggiunto anche alcuni elementi decorativi tipici del periodo: l'iconico Schiaccianoci di buon auspicio, un Topolino vestito da Babbo Natale, un cavallino a dondolo in miniatura.

L’albero di Natale di Elettra Lamborghini

In casa di Wanda Nara 7 alberi di Natale

Wanda Nara non ha badato a spese: nel suo salotto non c'è un solo albero di Natale ma ben sette. Quello centrale è dedicato alla famiglia, decorato con fiocchetti di velluto e Polaroid c he ritraggono la padrona di casa assieme ai figli. Nessuna traccia dell'ormai ex compagno Mauro Icardi. Gli altri sei alberi, invece, sono all'insegna di un design più minimal ma decisamente d'effetto: sono abeti verdi ricoperti di una cascata lucine scintillanti, senza altre decorazioni. Per completare l'allestimento casalingo alla perfezione ha aggiunto elementi decorativi tipicamente natalizi: ghirlande, cavalluccio a dondolo, pacchetti regalo, orsacchiotti, il soldatino Schiaccianoci.

L’albero di Natale di Wanda Nara

Il doppio albero di Natale di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi ha fatto il bis e ha messo in salotto due alberi di Natale. La casa dell'influencer si è accesa di magia, merito di un allestimento completo con tanto di Schiaccianoci, ghirlande e carillon alla base degli alberi. Questi sono super scintillanti, decorati con una miriade di lucine festose e fiocchi di velluto.

Gli alberi di Natale di Tommaso Zorzi

L'albero di Natale scintillante di Stefano De Martino

In casa del conduttore fatto comparsa un bellissimo albero di Natale, riccamente addobbato in uno stile raffinato, minimal. Come Chiara Ferragni anche Stefano De Martino si è affidato a Cartoleria Varzi. Non è il classico abete verde ma un albero coi rami bianchi, effetto neve, senza palline ma tempestato di sole lucine color oro, che riscaldano l'ambiente e donano molta eleganza allo spazio. Sono ben 10.000 LED.