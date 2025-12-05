L’albero di Natale di Stefano De Martino: tra i rami innevati brillano 10.000 luci LED

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alberi di Natale ovunque: la magia delle feste è già nei negozi, per le strade, nelle case. La tradizione vuole che si proceda con addobbi e decorazioni l'8 dicembre, nelle mura domestiche: i più intransigenti e rigorosi sono molto legati a questa consuetudine, un'usanza consolidata in tutta Italia. C'è poi chi non resiste alla tentazione e procede giorni prima, perché ama calarsi subito nell'atmosfera, anticiparla di qualche giorno. La psicologia è dalla loro parte: pare che faccia bene e che abbia dei benefici sull'umore. Stefano De Martino si è portato avanti col lavoro. Non ha aspettato l'8 dicembre e nella sua abitazione ha già fatto comparsa un bellissimo albero di Natale, riccamente addobbato in uno stile elegante, raffinato, minimal.

L'amatissimo conduttore televisivo non ha fatto tutto da solo: si è messo nelle mani di un esperto. Si è infatti rivolto a Cartoleria Varzi, un nome molto gettonato quando si tratta di addobbi e decorazioni per le feste e gli eventi, che si tratti del Natale ma non solo. È lo stesso nome a cui aveva dato fiducia anche l'anno scorso. Ma se nel 2024 la scelta era caduta su un albero molto tradizionale, un abete verde decorato in rosso e oro con Babbo Natale in cima, stavolta è andata diversamente. Stefano De Martino ha scelto un allestimento molto diverso già a partire dai colori, che stavolta sono freddi, pur giocando sul contrasto: l'albero è bianco con rami innevati, senza palline e le lucine scintillanti tendono all'oro, appunto per dare un tocco più caldo.

Il risultato è ugualmente semplice, pulito, elegantissimo, ma ha un effetto diverso: dona all'ambiente un aspetto molto più fiabesco, nordico. Sono ben 10.000 i LED posizionati tra i rami, per farli risplendere e brillare. Proprio le lucine sono un elemento imprescindibile, secondo i trend 2025, che le vedono come l'accessorio su cui puntare non solo sull'albero, ma anche sotto forma di fili su finestre, mensole e mobili, come ghirlanda sulla porta all'ingresso, messe a cascata per creare un'atmosfera magica e glamour nelle stanze.

Cartoleria Varzi quest'anno ha curato gli alberi di Natale di diversi volti noti della tv. Giulia De Lellis ha scelto un romantico maxi fiocco al posto del classico puntale, per personalizzare il suo albero in ufficio, mentre in casa ha puntato sul bianco. Chiara Ferragni ha voluto delle palline coi nomi dei componenti della famiglia, per dare all'albero un tocco di unicità e farlo proprio. Valentina Ferragni ha scelto delle palline super pop, con riferimenti a cose che le piacciono.