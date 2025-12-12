Perché gli Schiaccianoci vengono associati al Natale

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Siamo sempre stati abituati ad associare il Natale all'albero addobbato, al presepe, alle lucine scintillanti e ai personaggi iconici delle feste, da Babbo Natale alle renne, fino ad arrivare ai pupazzi di neve, ma da qualche anno a questa parte anche gli Schiaccianoci stanno vivendo la loro "epoca d'oro". In ogni allestimento natalizio ce n'è almeno uno ma solo in pochi conoscono il significato di questa tradizione. Per quale motivo il soldatino intagliato è diventato uno dei simboli più amati delle feste?

Come sono nati gli Schiaccianoci natalizi

Gli Schiaccianoci, ovvero i soldatini di legno con baffi, cappello e divisa, non sono nati come una decorazione natalizia, in origine erano metallici e simili a un paio di pinze, così da riuscire letteralmente a schiacciare le noci. Nel XV secolo gli intagliatori del legno cominciarono a dagli un'estetica "umana" ma solo nel 1865 il falegname tedesco Wilhelm Fuchtner creò lo Schiaccianoci come lo conosciamo oggi, ispirandosi a un personaggio del popolare libro per bambini di ETA Hoffmann, Il re Schiaccianoci e il povero Reinhold. Il successo arrivò nel 1892, quando debuttò il balletto di Čajkovskij, Lo Schiaccianoci. Visto che il balletto è ambientato alla vigilia di Natale e vede come protagonista uno schiaccianoci che prende vita, fece sì che l'iconico soldatino venisse associato alle feste di fine anno.

Perché gli Schiaccianoci hanno la bocca che si apre

Sebbene gli schiaccianoci vengano associati al Natale dalla fine dell'800, solo negli ultimi anni stanno vivendo una nuova epoca d'oro. Il motivo della ritrovata popolarità? Nel mondo dell'interior design c'è una rinascita delle tendenze vintage, di cui lo Schiaccianoci è simbolo. In quanti si sono chiesti, però, per quale motivo la bocca dei soldatini si apre? Si tratta di un dettaglio "funzionale": nascendo come veri e propri schiaccianoci, dovevano avere uno scomparto in cui posizionare la noce da rompere, ovvero la bocca, che può aprirsi e chiudersi attraverso una leva o una vite sul retro.