Non solo albero di Natale per Elettra Lamborghini: peluche e Schiaccianoci tra gli addobbi

Gli addobbi natalizi sono capaci di trasformare la casa in un piccolo mondo incantato: riempiono lo spazio domestico di magia. Ecco perché c'è chi, andando un po' controcorrente rispetto alla tradizione, proprio non resiste fino a dicembre e preferisce cominciare a divertirsi tra decorazioni e luci già a novembre. È il caso di Elettra Lamborghini. Nel suo soggiorno, l'albero addobbato ha fatto la sua comparsa già da diversi giorni. Natale in anticipo, dunque, per la cantante e non solo per lei. Hanno già mostrato a fan e follower l'albero di Natale anche Chiara Ferragni, Valentina Ferragni, Federica Nargi, Sabrina Ghio e molti altri. Elettra Lamborghini oltre all'albero tradizionale decorato in rosso e oro, ha aggiunto anche altri elementi decorativi prettamente natalizi.

Come è fatto l'albero di Natale di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini quest'anno ha scelto un albero di Natale tradizionale. Nessun abbinamento cromatico sgargiante, niente effetti speciali sorprendenti: ha puntato su qualcosa di classico, dal fascino intramontabile. Quando si pensa al Natale, infatti, i primi due colori che vengono in mente sono sicuramente il rosso e l'oro. Sono nuances calde e avvolgenti, che riempiono lo spazio e che gridano Natale a gran voce. Di anno in anno, infatti, nonostante si facciano avanti delle novità e nuove possibilità, la palette classica riscuote sempre successo e rimane di tendenza. La Twerking Queen ha optato per dei maxi fiocchi e delle palline, col l'immancabile scintillio delle lucine che portano il giusto tocco glamour e brillante. Ma non si è fermata qui. Rispetto all'allestimento anticipato a novembre, ora ha aggiunto nuovi elementi, nuovi dettagli decorativi.

Che cos'è lo Schiaccianoci

Intorno all'albero Elettra Lamborghini ha posizionato una serie di statuine a tema, decisamente natalizie. La più natalizia di tutte è certamente lo Schiaccianoci, figura iconica. Il soldatino vestito di rosso col cappello e i lunghi baffi neri, infatti, ormai è gettonato ovunque, benché le sue origini siano legate alla Germania di fine Seicento. Lo Schiaccianoci si è poi largamente diffuso ovunque, Italia compresa, diventando un simbolo irrinunciabile del Natale. La statuina, piccola o grande che sia, si dice che porti fortuna, che sia di buon auspicio, che tenga lontano dalla casa gli spiritelli malvagi. A fare compagnia al soldatino ci sono poi diverse altre figure. Impossibile non riconoscere Topolino in versione Babbo Natale, con la divisa ufficiale. C'è poi un peluche, anche questo vestito di rosso e un cavallino a dondolo in miniatura.

Perché il cavallo a dondolo è un simbolo natalizio

Come lo Schiaccianoci, anche il cavallo a dondolo è un elemento natalizio decorativo, usato in miniatura appeso all'albero di Natale o sotto forma di statuina alla base. È prevalentemente usato nel Nord Europa e negli Stati Uniti, dove era un giocattolo in voga tra i bambini, nel XIX secolo. Riproporlo oggi come decorazione e come parte integrante degli allestimenti, è proprio un riferimento al mondo innocente dell'infanzia, alla nostalgia di quel periodo, al calore familiare, ai ricordi di quando si era piccoli.