Selena Gomez cambia look: l'attrice debutta con la frangia sul red carpet Selena Gomez rivoluziona il suo hair look scegliendo un castano mogano come nuovo colore. A dare dinamismo ai lunghi capelli, l'attrice ha scelto sfoggiato anche la frangia un po' spettinata.

A cura di Arianna Colzi

Selena Gomez

Nuovo anno, nuovi capelli. Selena Gomez ha deciso di cominciare il nuovo anno con un cambio drastico di capelli, che ha mostrato sul red carpet di Lola, film presentato al Regency Bruin Theatre di Los Angeles. Gomez, che nelle ultime settimane ha calcato il tappeto rosso dei Golden Globes e degli Emmy, ha sfoggiato diverse acconciature super glamour, prima di optare per un nuovo hairstyle. In questo inizio di 2024 così ricco di impegni, l'attrice di Only Murders in The Building ha trovato anche il tempo per lanciare un importante messaggio sulla body positivity ai suoi 429 milioni di followers su Instagram.

Il nuovo taglio e colore di Selena Gomez

Selena Gomez, capelli color mogano e frangia per l'inverno 2024

Selena Gomez ha sorpreso tutti alla prima di Lola, il film di debutto alla regia Nicola Peltz Beckham, amica stretta dell'attrice e moglie di Brooklyn Beckham. Gomez ha mostrato il suo nuovo taglio di capelli, dicendo addio al castano scuro per passare a un castano mogano, uno dei colori di tendenza dell'Autunno/Inverno 2023-2024. Oltre al colore, l'attrice e cantante ha sorpreso tutti con una frangia che dà ancora più dinamismo ai lunghi capelli mossi.

Selena Gomez e Nicola Peltz Beckham

La stessa Selena Gomez, nel 2022, aveva già cambiato hair look optando per la frangia: in quel caso, però, il nuovo stile si abbinava a un bob corto e mosso color corvino. In quel caso, però, la frangia era appena accennata, dando al look un tocco quasi spettinato.

Selena Gomez abbina la frangia a un look elegante

La frangia è il taglio di capelli sempre glamour

La frangia è sempre un grande classico: tra le celebrities è sempre di tendenza, anche in questo inverno 2024. Questo taglio consente di cambiare stile di capelli in modo pratico e veloce. Certo, richiede cure e attenzioni in più rispetto a un semplice ciuffo. Tuttavia, c'è un'alternativa più pratica: la frangia a tendina, scelta da diverse star come Deva Cassel, Belen Rodriguez ed Elisabetta Canalis. Anche tra i royals, Kate Middleton ha dato un po' di volume ai suoi lunghi capelli castani, scegliendo questo hair style anni Settanta.

Selena Gomez alla presentazione di Lola