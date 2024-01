Selena Gomez, com’era dieci anni fa: “Devo accettare che non sarò mai più così” Selena Gomez ha pubblicato due storie Instagram in cui condivide con i suoi followers e fan la lotta nell’accettazione del proprio corpo, che negli ultimi dieci anni ha dovuto affrontare diversi cambiamenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Selena Gomez, cantante e attrice statunitense, è molto attenta alle tematiche relative alla salute mentale e all'accettazione del proprio corpo. La star classe 1992 ha condiviso sul suo profilo Instagram, seguito da 429 milioni di persone, una riflessione sulla body positivity, soffermandosi sui cambiamenti che il suo aspetto ha attraversato negli anni.

Selena Gomez lancia un messaggio sulla body positivity

La star di Only Murders in The Building ha postato una foto su Instagram che risale al 2013: Selena Gomez indossa un bikini zebrato mentre è in vacanza a Miami. Sono passati più di 10 anni da quella foto e nel mezzo la cantante ha dovuto attraversare numerosi problemi di salute. Nel 2015 scopre di essere affetta da una malattia cronica autoimmune, il lupus: Gomez si ritira dal mondo dello showbiz per affrontare un delicato trapianto di rene. A donarle l'organo è l'amica Francia Raisa, anche lei attrice.

Come raccontato nel documentario Selena Gomez: My Mind & Me pubblicato su Apple nel 2022, la cantante annulla nel 20216 metà del suo Revival Tour, a causa delle conseguenze psicologiche legate al lupus e al trapianto di rene. Nel documentario Gomez racconta di aver sofferto di ansia e depressione e, nel 2020, dichiara in una diretta social che le è stato diagnosticato un disturbo bipolare. In mezzo a tutto questo il corpo fisiologicamente cambia. Per Selena Gomez, abituata a lavorare con la sua immagine fin da quando era un'attrice bambina, non è stato facile accettarsi come racconta nelle storie. "Oggi, ho realizzato che il mio corpo non sarà mai più così…", scrive nella foto del 2013. La storia dopo è un'immagine piuttosto recente di Gomez, scattata durante una vacanza: il suo corpo è cambiato. Qui, la cantante scrive: "Non sono perfetta ma sono orgogliosa di essere chi sono, a volte mi dimentico che è ok essere me stessa".

Un messaggio che non esalta in modo retorico la body positivity, ma rivela la difficoltà di accettare un corpo che muta nel peso e nelle forme, invitando se stessa e chi la segue a riconoscerne comunque la bellezza. Una confessione che Selena Gomez ha voluto condividere con i suoi fan nel tentativo di aiutare coloro che non riescono ancora ad accettarsi. Anche attraverso la sua Rare Foundation, la cantante da anni si impegna nel promuovere progetti legati alla salute mentale dei giovani statunitensi al fine di sensibilizzare tutti su un tema più che mai sentito.

