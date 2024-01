Cosa ha detto Selena Gomez a Taylor Swift ai Golden Globe: il presunto commento su Timothée Chalamet Ai Golden Globe 2024, Selena Gomez avrebbe raccontato alle amiche di aver chiesto una foto a Timothée Chalamet, ma Kylie Jenner l’avrebbe respinta, rifiutando lo scatto. Il video è diventato subito virale insieme alle interpretazioni del labiale. A supporto, rispolverate anche le vecchie ruggini tra Selena Gomez e Kylie Jenner, molto amica di Hailey Bieber. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

I Golden Globes 2024 ha ufficializzato la lista vincitori ma scandito anche momenti di chiacchiericcio fuori gara. Grandi eventi come i premi cinematografici sono sempre occasione per cogliere momenti fuori scaletta con le telecamere vigili per tutta la serata e i fotografi appostati in ogni angolo. Protagoniste di uno dei più commentati sono state Selena Gomez, Taylor Swift e Keleigh Sperry, la moglie di Miles Teller. A corredo, la coppia formata da Timothée Chalamet and Kylie Jenner.

Sedute al loro tavolo, Taylor Swift e Keleigh Sperry sono state raggiunte da Selena Gomez, che ha cercato di raccontare qualcosa di privato senza essere intercettata nel labiale. Gli investigatori social però non si sono arresi di fronte le immagini prive di audio e hanno interpretato le parole della cantante da 429 milioni di followers.

Cosa avrebbe detto Selena Gomez a Taylor Swift e Keleigh Sperry

A quanto pare, Selena Gomez avrebbe raccontato alle amiche di aver chiesto una foto a Timothée Chalamet, ma Kylie Jenner l'avrebbe respinta, rifiutando lo scatto. Timothée Chalamet and Kylie Jenner hanno partecipato insieme ai Golden Globe 2024, scambiandosi effusioni durante le interruzioni pubblicitarie, come più volte ripresi da Variety.

Lo scambio tra le ragazze sarebbe stato il seguente:

GOMEZ: Ho chiesto una foto, ma lei ha detto di no.

SPERRY: Con Timothée?

Gomez annuisce, le ragazze mostrano stupore.

Perché Selena Gomez e Kylie Jenner non sarebbero vicine

Un video da una diversa angolazione conferma che Sperry avrebbe detto "Con Timothée?" ma i quotidiani che hanno ripreso video e notizia hanno anche ipotizzato potesse essere un Timothée diverso. Cosa alquanto improbabile vista la caratura dei protagonisti e le vecchie ruggini tra Selena Gomez e Kylie Jenner, che è molto vicina ad Hailey Bieber, attuale moglie di Justin Bieber, attaccata ferocemente e minacciata addirittura di morte dai fan della coppia Gomez/Bieber quando la loro rottura aprì la strada alla nuova relazione.