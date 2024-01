“Se non vinco, vado via”: il siparietto di Jennifer Lawrence ai Golden Globe 2024 diventato virale Tra i momenti più chiacchierati dei Golden Globe 2024 c’è quello che vede Jennifer Lawrence davanti alle telecamere mentre viene annunciata la vincitrice del titolo “miglior attrice”. “Se non vinco, vado via” dice con fare minaccioso, ma è uno scherzo. L’attrice esulta platealmente al nome di Emma Stone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Si è tenuta la scorsa notte la cerimonia di premiazione dei Golden Globes 2024 che, oltre ad aver ufficializzato la lista dei vincitori, ha regalato numerose gag ed episodi finiti nel mirino della cronaca rosa. Dopo la vicenda dell'anello di diamanti perduto dalla giornalista Keltie Knight e il commento di Selena Gomez all'orecchio di Taylor Swift, spunta il siparietto messo su da Jennifer Lawrence che, prima dell'annuncio del premio alla miglior attrice, minaccia di andare via.

Il commento di Jennifer Lawrence

"Se non vinco, vado via". Sono queste le parole di Jennifer Lawrence riprese dalle telecamere della regia dei Golden Globe 2024, scandite lentamente prima dell'annuncio del premio per la migliore attrice. La famosa attrice era candidata per la categoria a seguito della sua interpretazione nella commedia No Hard Feelings.

Un siparietto che ha fatto sorridere tutti e messo su chiaramente per scherzo. Il titolo è andato ad Emma Stone e al momento dell'annuncio, le telecamere non avrebbero potuto perdersi la reazione della Lawrence. L'attrice, felice per la sua collega, ha alzato le braccia al cielo e festeggiato platealmente.

Il premio a Emma Stone, miglior attrice in un film commenta o musicale

La cerimonia dei Golden Globes 2024 si è tenuta al Beverly Hilton Hotel a Los Angeles ed ha visto assegnare i numerosi e tradizionali premi ad attori e cortometraggi. A trionfare sono stati Oppenheimer di Cristopher Nolan e la serie Succession che hanno conquistato rispettivamente cinque e quattro statuette. Emma Stone ha conquistato il titolo di Miglior attrice in un film commedia o musicale per il film Povere creature!, quello di Miglior attore è andato a Paul Giamatti per The Holdovers – Lezioni di vita. Questa la lista dei premi:

