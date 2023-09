Il ritorno della frangia a tendina: il nuovo hair look di Elisabetta Canalis è da imitare in autunno Ricordate la frangetta a tendina che ha spopolato nelle scorse stagioni? A quanto pare è tornata e a dimostrarlo è stata Elisabetta Canalis. Il suo nuovo hair look è destinato a diventare il must dell’autunno?

A cura di Valeria Paglionico

ormai pochissimi giorni all'inizio dell'autunno 2023 e sono molti coloro che si stanno preparando per accogliere la nuova stagione con stile, così da distinguersi con dei look all'ultima moda. L'hair trend che con ogni probabilità comincerà a spopolare già nelle prossime settimane? Quello della frangia a tendina e a rivelarlo è stata Elisabetta Canalis. La showgirl è tornata in Italia a pochi giorni dall'inizio della Milano Fashion Week e, come ormai da tradizione, ne ha approfittato per fare visita al parrucchiere di fiducia: ecco tutti i dettagli del suo nuovo taglio di capelli con la frangetta leggera e "aperta".

Il nuovo hair look di Elisabetta Canalis

Ricordate la frangia a tendina che ha spopolato qualche stagione fa? A quanto pare è tornata e a dimostrarlo è stata Elisabetta Canalis, che per la sua prima apparizione pubblica "italiana" ha sfoggiato un nuovo hair look. Non appena arrivata a Milano ha fatto visita a Niky Epy, l'hairstylist di fiducia dei saloni Aldo Coppola, e ha pensato bene di "darci un taglio". Sebbene abbia mantenuto invariate le lunghezze, ha dato una spuntata ai ciuffi frontali, documentando tutto sul suo profilo social. Alla fine ha sfoggiato un'adorabile frangia a tendina che può essere portata sia come ciuffo laterale che aperta al centro ma contornando il viso con un tocco sbarazzino.

Elisabetta Canalis dal parrucchiere

Elisabetta Canalis come Kate Middleton

A descrivere la nuova frangetta di Elisabetta Canalis è stato Niky Epy in persona, che accanto a un reel dedicato all'hair look della showgirl ha scritto: "Ecco un esempio di frangia leggera , sexy e assolutamente non vincolante . La lifter fringe permette di valorizzare sia lo sguardo che lo zigomo senza creare necessariamente la marcatura del capello intorno al viso .

Il nuovo hair look di Elisabetta Canalis

Il risultato è una frangia misteriosa, mimetizzata e liftante". Chi prima di Elisabetta aveva puntato tutto su un'acconciatura simile? Kate Middleton, che ormai da diversi giorni sta dettando legge in fatto di stile con la sua frangetta in pieno stile anni '70. Insomma, a quanto pare la frangia a tendina è destinata a diventare il must dell'autunno: in quante prenderanno ispirazione dalle star?