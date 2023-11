Tendenze capelli Autunno/Inverno 23-24: è il momento dei dopamine hair con colori accesi Colori vivaci e brillanti: sulle chiome arriva il dopamine hair trend. Dua Lipa e Megan Fox sono state tra le prime a cedere alla tendenza, ma cosa si cela dietro il successo di queste nuances? Ecco cosa sono i capelli dopamina e come ricreare l’effetto.

Instagram credits @kult_milano

Sembra che i capelli dopaminici siano la nuova tendenza del momento, lo sanno bene Dua Lipa e Megan Fox che subito si sono fatte conquistare dal nuovo hair trend. Dietro la scelta di tingere le chiome di colori brillanti, però, non ci sarebbe solo un motivo estetico. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui capelli dalle nuances appariscenti.

Le celebrità che hanno ceduto al trend dei dopamine hair

Non è un caso che questa tendenza arrivi dopo il successo del Barbiecore, il trend che ha riportato in auge il rosa in tutte le sue sfumature. Un colore ri-apprezzatto in ogni gradazione, fino a quelle più intense e accese. Una pink revolution che dalle passerelle – in molti ricorderanno la sfilata dell'anno scorso di Valentino – è arrivata ai capelli. Tra le celebrità, le prime ad aver ceduto alle tinte audaci dei dopamine hair c'è Dua Lipa. La cantante ha abbandonato il nero per un rosso mogano, colore che ha associato alla sua trasformazione artistica e musicale.

Instagram @dualipa

Oltre a Dua, è stata Megan Fox a sfoggiare un fiammante caschetto rosso. Lo scatto con i dopamine hair, pubblicato su Instagram, faceva parte di un carosello di foto in cui pubblicizzava l'uscita del suo libro. Forse anche in questo caso la tinta accesa viene collegata a un nuovo capitolo nella vita della celebrità (o magari un semplice modo per non passare inosservata).

Leggi anche Tagli capelli corti autunno inverno 2023/24: i look di tendenza a cui ispirarsi

Instagram @meganfox

La psicologia dietro i dopamine hair

Sebbene Dua Lipa e Megan Fox siano state elette ambasciatrici ufficiali dei dopamine hair, questo hair trend sta conquistando tutti. Il motivo, però, non sarebbe attribuito solo all'estetica. Le nuove generazioni, si sa, sono molto attente ai temi riguardanti la salute mentale e proprio i colori vivaci sono quelli che influenzano positivamente l'umore.

Instagram @rainbowhairmilano

Tempo fa, infatti, a spopolare era il dopamine design, un tipo di arredamento basato su tinte brillanti capaci di ricreare l'effetto dopamina – il neurotrasmettitore responsabile delle sensazioni di felicità – nel nostro cervello. Ecco, la nuova tendenza capelli funziona più o meno nello stesso modo. Belli fuori, sereni dentro.

Instagram @kult_milan

Come ricreare i dopamine hair

Che a guidarci verso i dopamine hair siano state le star o l'effetto benefico delle nuances brillanti una cosa è certa: prima di un cambio look drastico è necessario consultare un professionista. Le tinte possono danneggiare la salute dei capelli e ricreare l'effetto capelli dopaminici potrebbe essere complicato. Le formule per ottenere questo look sono diverse: tinte permanenti, semi-permanenti o semplici tonalizzanti. Per mantenerli vivi e lucenti, poi, va da sé che è importante curarli con prodotti appositi per capelli colorati.