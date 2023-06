Dopamine Decor, come arredare la casa con i colori per sentirsi più felici Una casa colorata può farci sentire più felici e pieni di energia? Secondo il “dopamine decor”, sì: come copiare il trend virale sui social, stanza per stanza.

A cura di Beatrice Manca

Ikea

Colore, colore, colore: non solo nel guardaroba, ma anche in casa. L'ultima tendenza nel mondo dell'interior design infatti vuole sfruttare la vivacità di stampe, colori e accessori pop per ‘ingannare' il nostro cervello con una sferzata d'euforia. Il trend, virale su TikTok, si è meritato il nome di Dopamine Decor ed è la tendenza da seguire quest'estate per illuminare una stanza o un appartamento.

Che cos'è il Dopamine Decor

Il ‘dopamine decor' o ‘dopamine design' è la tendenza gemella del dopamine dressing: secondo questa teoria, indossare colori squillanti come il fucsia, il verde lime, l'arancione o il giallo può aiutare quando ci sentiamo giù di morale o abbiamo bisogno di una ‘carica' in più. I colori accenderebbero nel nostro cervello gli effetti della dopamina, neurotrasmettitore associato alle sensazioni di felicità quindi perché non ricrearla anche nell'ambiente in cui passiamo più tempo? Nasce così il dopamine decor, un trend in netta opposizione ai toni neutri e agli ambienti minimal che hanno caratterizzato il design degli ultimi anni.

Benetton Home

Forse proprio per reazione al recessioncore – l'estetica iper sobria e funzionale, che lavora per sottrazione – è nato il dopamine design fatto di colori saturi e accesi, carta da parati anni Settanta e poster ‘motivazionali'. E non serve neanche scomodare i social: basta fare un giro sui cataloghi delle principali catene d'arredamento per capire che la tendenza del 2023 è una casa a tinte squillanti.

Bialetti

Come arredare casa seguendo il dopamine trend

La palette cromatica a effetto dopamina predilige colori caldi per la cucina – come l'arancio zucca o il rosso pomodoro – e più fredde per la camera da letto, come il blu, il verde spavone e il glicine. Tornano di moda le carte da parati, preferibilmente con motivi geometrici colorati ispirati agli anni Settanta, e si colorano perfino i mobili, dalle credenze agli armadi.

Qeeboo

L'area living è la più facile per iniziare: si può giocare con tappeti colorati e cuscini a forma di fiore o di nuvola per rallegrare un divano in toni neutri, e arricchire le pareti con quadri dalle stampe ‘poster' o con frasi motivazionali che ci ricordino ogni giorno di prendere la vita con positività. Su tavoli e mensole via libera a vasi di fiori dalle forme pop (rigorosamente pieni, i fiori mettono sempre allegria!) sculture in vetro colorato, candele e lampade spiritose. Ammettiamolo: per seguire il trend bisogna abbracciare una buona dose di kitsch, da sdrammatizzare con tante piante verdi e libri sparsi qua e là. Funziona davvero? Tentar non nuoce: al massimo, avrete un perfetto set per le foto di Instagram!