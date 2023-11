Megan Fox nel suo libro di poesie parla alla figlia mai nata: “Ora devo dirti addio” Megan Fox ha pubblicato un libro di poesie nel quale parla dei suoi traumi, dagli abusi fisici e mentali di cui è stata vittima all’aborto avvenuto lo scorso anno. Nel 2022 ha perso una bimba e a lei ha dedicato alcuni versi: “Voglio tenerti la mano e sentire la tua risata. Ma ora devo dirti addio”.

A cura di Gaia Martino

Megan Fox nel suo libro di poesie parla della figlia, mai nata, persa nel 2022, dieci settimane dopo l'inizio della gravidanza. Pretty Boys Are Poisonous è il titolo del suo nuovo lavoro, formato da 176 pagine, nel quale dipinge un quadro su abusi fisici ed emotivi di cui è stata vittima e sull'aborto avvenuto nel 2022: ha scritto le poesie per "superare i suoi traumi passati", si legge su People. Il tabloid statunitense riporta i versi dedicati al bebè mai nato.

La poesia di Megan Fox per la figlia persa

Megan Fox nel suo libro di poesie ha parlato apertamente alla figlia mai nata. Nel 2022 l'attrice è stata vittima di un aborto dopo 10 settimane dall'inizio della gravidanza, un episodio che ha cambiato la sua vita. L'attrice e modella, si legge su People, in Pretty Boys Are Poisonous scrive: "Forse, se non l'avessi fatto, se non l'avessi fatto…Voglio tenerti la mano e sentire la tua risata. Ma ora devo dirti addio". In un altro verso racconterebbe un'immagine di sé mentre ha in braccio un bambino che improvvisamente le viene strappato via. "Pagherò qualsiasi prezzo. Dimmi, per favore, qual è il riscatto per la sua anima?". Megan Fox, già mamma di Noah Shannon, 1 anni, Bodhi Ransom, 9 anni, e Journey River, 7 anni, tutti nati dalla precedente storia con Brian Austin Green, ha perso quella che sarebbe stata la prima figlia con il compagno Machine Gun Kelly.

Il racconto di abusi fisici e mentali: "Sono stata con uomini orribili, molto famosi"

"Non avevo mai vissuto una cosa simile, ho tre figli ed è stato difficile" ha spiegato l'attrice in un'intervista per Good Morning America. Nel suo nuovo libro Megan Fox parla anche degli abusi emotivi e fisici di cui è stata vittima nelle precedenti relazioni, "Non si tratta di una denuncia, ma nel corso della mia vita ho avuto delle relazioni fisicamente e psicologicamente violente. Sono stata legata pubblicamente a poche persone, ma ho condiviso "l'energia" con alcuni uomini orribili, molti sono famosi. Nessuno sa che sono stata con queste persone". La 37enne ha spiegato che il suo intento è aiutare le donne a sentirsi meno sole, "non devono soffrire da sole".