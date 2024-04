video suggerito

Michele Bravi: “Sono fidanzato da due anni. Un figlio? Nel mio caso è complicato” Michele Bravi, intervistato dal settimanale Oggi, parla della sua vita sentimentale e dell’eventualità di diventare genitore. A proposito dell’amore, rivela: “Se il mio uomo mi dicesse addio dovrei essere pronto a lasciarlo andare. Ora so che amare vuol dire darsi libertà”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

339 CONDIVISIONI condividi chiudi

Michele Bravi, intervistato dal settimanale Oggi, ha parlato della sua vita sentimentale e del desiderio di avere un figlio. Dalla sua vittoria ad X Factor sono passati dieci anni e da poco è uscito il suo nuovo disco Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi. "Ho sbagliato, risbagliato, imparato. Qualcosa, almeno" ammette il cantante.

"Sono innamorato. Un figlio? Per me è complicato"

Michele Bravi, fidanzato da due anni con un ragazzo un po' più grande di lui, rivela di essere innamorato. "Una storia bella, finalmente. Un tempo mi facevo prendere da relazioni tossiche. Credevo fosse colpa degli altri, ma il problema ero io" racconta il giudice di Amici. Per Bravi l'amore è libertà, e se il suo fidanzato dovesse dirgli addio sarebbe pronto a lasciarsi andare: "Ho capito che l'amore va coltivato con cura, come le camelie". Non esclude di avere un figlio: "È un’idea ancora sfumata, nel mio caso è complicato, significherebbe ricorrere all’adozione, alla maternità surrogata".

"La discografia è un mondo brutale. Devo tutto a Maria De Filippi"

Nel suo ultimo disco Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi, duetta con Carla Bruni nel brano Malumore francese: "Quando ho scritto quel brano ho pensato subito a lei, ma mi sono detto: figurati se ci sta. E invece una settimana dopo era a Milano a incidere con me. È una star, eppure ha un’anima giocosa. In studio sembravamo due bambini". Il cantante, dopo il flop del suo primo disco, passò un momento difficile. "La discografia è un mondo brutale. Ero giovane, criticarono aspramente la mia musica e io lo vissi come stessero annientando me – racconta Michele Bravi – Ora ho le spalle più larghe, ma, se sei un giovane artista, commenti così ti devastano". È per il suo passato che come giudice di Amici fa molta attenzione a come si esprime. Sul rapporto con Maria De Filippi, dice: "Le devo tutto, mi ha dato fiducia. Quando parto con le mie paranoie assurde lei mi stoppa: “Meno ansia”. Così, secca".