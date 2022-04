Selena Gomez cambia look: il bob mosso con frangia è il taglio di capelli da copiare Selena Gomez è passata in poco tempo dai capelli lunghi lisci al caschetto. Adesso ha stupito i fan con un’altra trasformazione: ha debuttato col bob mosso dalla frangetta sbarazzina.

A cura di Giusy Dente

Ultimamente Selena Gomez si è davvero sbizzarrita con i capelli, cambiando spesso look. Eravamo abituati a vederla con la lunga chioma liscia, ma in questi ultimi due anni ha diversificato spesso la sua immagine. Prima è passata al caschetto, poi ha ammorbidito il colore con riflessi caramello e ha cominciato a sperimentare anche il riccio-mosso. Aveva sconvolto i fan mostrandosi con la testa rasata, ma in quel caso si trattava solo di un fotomontaggio! Ormai sembrava avesse definitivamente optato per il caschetto: bombato, extra liscio, con fila al centro. E invece, ha nuovamente stupito fan e follower con l'ennesima trasformazione!

Il nuovo hair look di Selena Gomez

Selena Gomez ha appena terminato le riprese della seconda stagione della commedia di successo di Hulu Only Murders in the Building. I nuovi episodi debutteranno sulla piattaforma di streaming il 28 giugno e visto il successo della prima stagione, le aspettative sono molto alte. La serie vede l’attrice nei panni di uno dei tre inquilini di un grattacielo newyorkese, alle prese con l’omicidio di un altro affittuario.

La 29enne ha debuttato su Instagram con un nuovo hair look fresco e sbarazzino. Si tratta di un bob mosso vaporoso e trendy, con frangetta disordinata, che le incornicia il viso alla perfezione. Forse lo ha scelto per un'occasione speciale, visto nel mostrarlo su Instagram sembrava elegantemente vestita: abito nero satinato, gioielli in argento, make up di Hung Vanngo. Dietro il nuovo hair look c’è il famoso guru dei capelli Orlando Pita a cui si affidano molte celebrities. Lui stesso è intervenuto tra i numerosi commenti al post, aggiungendo una emoticon di approvazione, evidentemente molto soddisfatto del risultato.

Tutte vogliono il bob

Sarà perché è versatile, sarà perché è pratico da gestire, ma il bob è il taglio di capelli perfetto. Spopolerà sicuramente durante la bella stagione, in particolare tra coloro che vogliono essere in ordine e trendy al tempo stesso, senza dover perdere troppo tempo. Ecco perché sicuramente l'acconciatura di Selena Gomez è destinata a esser copiatissima. Il bob si presta a tantissime varianti e interpretazioni, a seconda del proprio carattere e dei propri gusti personali. Uno dei più gettonati al momento è il bi bob, più corto davanti e più lungo dietro, che si può ulteriormente valorizzare con una frangia piena. Ma le opzioni sono davvero tantissime: a ciascuna la sua!