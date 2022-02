Bi bob, il caschetto più trendy della primavera 2022 ha due lunghezze Il caschetto più trendy si chiama bi bob: più lungo sulla nuca e leggermente più corto sulla parte frontale del viso, evidenzia zigomi e occhi per un look naturale e senza tempo.

A cura di Federica Ambrogio

Il caschetto è da sempre uno dei tagli più amati e gettonati dell'universo femminile: corto, pratico e sbarazzino lo abbiamo visto indossato nella sua versione più lunga con il long bob, in quella cortissima che sfiora la mandibola con il nape bob e nello styling liscio impeccabile oppure mosso. Per la primavera 2022 il caschetto si veste di una nuova forma e prende il nome di Bi Bob, coniato da Tom Warr, hair stylist londinese e direttore dell'accademia al Blue Tit Salon di Londra, che ha studiato e creato il taglio che spopolerà durante la bella stagione grazie alla sua versatilità e praticità di mantenimento anche a casa.

Il caschetto bi bob

Il nuovo caschetto più trendy della stagione primaverile è leggermente più corto davanti e più lungo dietro la nuca, linee perfette per mettere in risalto occhi e zigomi. Un taglio dalla linea audace e strutturata che viene particolarmente valorizzato da una frangetta, piena o a tendina: «Un caschetto con una frangia piena è un esempio perfetto del look più trendy» spiega Tom a Refinery29. «Ha ancora la sua forma precisa, perché è più corto davanti e più lungo dietro, ma le linee più piene definiscono i lineamenti e si valorizza il viso, come nel caso dell'influencer Chloe Miles».

Lo styling seguirà la linea sbarazzina del taglio. Secondo l'ideatore del look infatti, la piega non dovrà essere troppo perfetta e precisa. Lo styling ideale è quello che si ottiene asciugando i capelli grossolanamente per ottenere un leggero effetto wavy: potrai facilitare lo styling applicando una noce di fluido lisciante e dirigendo il getto del phon verso il basso. In questo modo darai un leggero movimento alla chioma regalando un look senza tempo e totalmente naturale ai tuoi capelli.