video suggerito

Sabrina Ferilli cambia hair look: nuovo taglio scalato in vista dell’estate Sabrina Ferilli si sta preparando all’inizio dell’estate. Ha fatto visita alla parrucchiera di fiducia e ha cambiato look: ecco il risultato finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'estate 2024 si avvicina e le star stanno cominciando a prepararsi per renderla speciale. Dopo una stagione televisiva di successo tra fiction, ospitate e un ruolo di primo piano a Tu Sì Que Vales, Sabrina Ferilli ha pensato bene di aggiungere qualche tocco di novità alla sua immagine. Nelle ultime ore ha fatto visita alla parrucchiera di fiducia e si è lasciata immortalare tra le sue "grinfie" mentre cambia drasticamente look, il risultato? Un taglio fresco e sbarazzino che si rivelerà perfetto per dare il via con stile alla bella stagione ormai alle porte.

Chi è l'hairstylist di Sabrina Ferilli

Alessia Solidani è l'hairstylist più amata dalle star, da Michelle Hunziker a Ilary Blasi, che ormai da anni si affidano a lei per rivoluzionare il loro look e per essere sempre sul pezzo in fatto di tendenze hair. Tra le sue clienti c'è anche Sabrina Ferilli, che proprio di recente ha fatto visita a uno dei noti saloni romani, lasciandosi immortalare in un video social mentre ci dà un taglio drastico. L'attrice è apparsa con i capelli bagnati e messy mentre la parrucchiera dava delle sforbiciate decise su alcune ciocche e alla fine ha rivelato il risultato finale col sorriso stampato sulle labbra, a prova del fatto che è rimasta estremamente soddisfatta.

Sabrina Ferilli con Alessia Solidani

Il nuovo taglio di capelli dell'attrice

Come si chiama il nuovo taglio di Sabrina Ferilli? Alessia Solidani su Instagram ha accompagnato il video alla didascalia "French touch tailor made", facendo riferimento all'acconciatura con diversi livelli di scalatura e le ciocche frontali più disconnesse.

Il nuovo taglio di Sabrina Ferilli

Così facendo, ha aggiunto movimento e volume a una chioma che stava diventando un po' troppo lunga e pesante. L'attrice ha mantenuto invariato il colore, un castano scuro sui toni del nocciola, mentre per quanto riguarda la piega ha optato per delle onde dall'effetto spettinato con una frangia a tendina leggermente bombata. In quante prenderanno ispirazione da lei per rendere la loro estate più glamour?