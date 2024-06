video suggerito

Sabrina Ferilli torna dal parrucchiere e cambia stile: per l’estate sceglie i capelli ultra ricci Sabrina Ferilli è tornata dalla parrucchiera di fiducia e sui social ha rivelato il suo nuovo hair look estivo: ecco l’inedita acconciatura con capelli extra ricci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Sabrina Ferilli si sta godendo la pausa estiva dopo un anno ricco di successi lavorativi: è stata tra le protagoniste di Tu Sì Que Vales, ha partecipato a diversi programmi tv in qualità di ospite, ha realizzato fiction e ora per lei è arrivato il momento del relax. Ad oggi, però, non è ancora partita e trascorre le sue giornate di ferie a Roma, la città natale in cui vive da sempre. Quale migliore occasione di questa per fare visita alla sua parrucchiera di fiducia? Sarà perché si sta preparando per i viaggi alle porte o perché semplicemente voleva aggiungere un tocco di novità alla sua immagine, ma la cosa certa è che ha cambiato hair look: ecco il risultato.

Chi è l'hairstylist di Sabrina Ferilli

Alessia Solidani è l'hairstylist italiana più amata dalle star: da anni segue grandi nomi come Michelle Hunziker e Ilary Blasi durante le loro esperienze televisive ma la cosa che in pochi sanno è che tra le sue clienti storiche c'è anche Sabrina Ferilli. Complice il fatto che i saloni sono sparsi per tutta Roma, l'attrice non perde occasione per farle visita appena ha una giornata libera. È proprio quanto accaduto nelle ultime ore, a pochissime settimane di distanza dal taglio di capelli che le aveva donato un aspetto più fresco e sbarazzino. Questa volta, però, a curarle l'hair look non è stata Alessia Solidani in persona ma uno dei suoi collaboratori. Nonostante ciò, l'effetto finale è stato assolutamente perfetto.

Sabrina Ferilli in uno dei saloni di Alessia Solidani

L'hair look per l'estate di Sabrina Ferilli

L'estate 2024 è ormai cominciata e Sabrina Ferilli ha voluto aggiunge un ulteriore tocco vacanziero alla sua immagine. Come dimostrato da alcuni scatti comparsi sul profilo ufficiale del salone di bellezza di Alessia Solidani, ha detto addio alle pieghe lisce e ai boccoli che hanno contraddistinto i suoi hair look per tutto l'inverno: ora per l'attrice è arrivato il momento dei capelli extra ricci ma super definiti. Li ha portati sciolti e con la fila centrale, mettendo così in risalto le sfumature dorate appena accennate sulle punte. Occhiali da sole da diva, top verde menta e sorriso stampato sulle labbra: l'attrice è prontissima per dare il via con stile alle sue vacanze.

L'acconciatura estiva di Sabrina Ferilli