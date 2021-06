L'Italia affronterà la Svizzera nella seconda giornata del girone A degli Europei 2021. La Nazionale di Roberto Mancini dopo l'ottimo esordio con vittoria 3-0 contro la Turchia spera di concedere il bis. Fischio d'inizio alle 21 allo stadio Olimpico di Roma, a capienza ridotta con 16mila spettatori contro la rappresentativa allenata da Petkovic che nel primo match ha pareggiato contro il Galles. La partita dell'Italia a Euro 2020 sarà trasmessa in TV in chiaro su Rai 1 e su Sky. Mancini cambia poco e si affida ancora al tridente Insigne, Immobile e Berardi, con Toloi o Di Lorenzo pronti a sostituire l'infortunato Florenzi.

La Nazionale italiana ha convinto nel match contro la Turchia, confermandosi una macchina da guerra. Ora dovrà affrontare, la seconda squadra più quotata nel girone, che ha deluso un po' contro il Galles nonostante un avvio convincente e l'ottima prestazione di Embolo. Con una vittoria gli azzurri ipotecherebbero la qualificazione al turno successivo, in visto del terzo match contro Bale e compagni.

La formazione dell'Italia agli Europei contro la Svizzera

Per la sua seconda gara agli Europei Roberto Mancini, molto soddisfatto dopo l'esordio con la Svizzera, sembra intenzionato ad affidarsi alla continuità. L'unica novità dovrebbe essere rappresentata dalla presenza dal 1′ di Toloi al posto di Florenzi infortunato. Dubbio Verratti che ha recuperato dai problemi fisici e potrebbe anche riprendersi la maglia da Locatelli, che è favorito per partire titolare. In avanti conferme per Berardi, Insigne e Immobile. Questa la probabile formazione della Nazionale italiana:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne All. Mancini

Italia-Svizzera dove vederla in chiaro sulla Rai e su Sky

Italia-Svizzera, come tutte le partite che vedono impegnata la nostra Nazionale agli Europei, sarà trasmessa in diretta TV e live streaming sulla Rai oltre che su Sky. Il secondo match del girone A di Euro 2020 sarà visibile in chiaro su Rai 1 e sull'emittente satellitare sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder), Sky Sport Football (canale 204) e Sky Sport (canale 251).

Gli orari TV di Italia-Svizzera a Euro 2020

Il calcio d'inizio del match tra Italia e Svizzera è previsto per le 21 di oggi mercoledì 16 giugno. Per quanto riguarda invece gli orari TV ci sono delle differenze tra il pre-partita della Rai e quello di Sky. Sull'emittente satellitare la trasmissione inizierà con ampio anticipo alle 19:30, mentre su Rai 1 appuntamento alle 20:30.

Italia-Svizzera dove vederla in streaming su RaiPlay

Italia-Svizzera in programma oggi allo stadio Olimpico di Roma alle ore 21, sarà visibile anche in diretta streaming, in chiaro. Sarà infatti possibile guardare il secondo match degli azzurri a Euro 2020 anche su Raiplay, la piattaforma della Rai, utilizzabile su dispositivi portatili e computer. Gli abbonati Sky invece potranno utilizzare l'app SkyGo.

La probabile formazione della Svizzera

Il commissario tecnico Petkovic, ex allenatore della Lazio, per la sfida tra la sua Svizzera e l'Italia non sembra intenzionato a stravolgere la squadra schierata nel match d'esordio con il Galles. Il mister dovrebbe insistere sul 3-4-2-1 con l'oggetto dei desideri della Roma Xhaka ad orchestrare in mediana, e la coppia Embolo-Shaqiri a muoversi alle spalle di Seferovic. Questa la probabile formazione della Svizzera:

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Embolo, Shaqiri; Seferovic. All. Petkovic

Le prossime partite dell'Italia nel girone A e la classifica

Italia-Svizzera è la seconda partita degli azzurri nel girone A, dopo l'esordio vincente contro la Turchia. Si gioca dopo che le altre due squadre del raggruppamento, ovvero quella turca e il Galles avranno già completato la seconda giornata, scendendo in campo alle 18 a Baku. Questo il calendario delle partite dell'Italia nel girone degli Europei:

2ª giornata (mercoledì 16 giugno 2021): Italia-Svizzera ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma

(mercoledì 16 giugno 2021): Italia-Svizzera ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma 3ª giornata (domenica 20 giugno 2021): Italia-Galles ore 18:00 allo stadio Olimpico di RomaClassifica girone A Euro 2020: Italia 3, Svizzera 1, Galles 1, Turchia 0

Le partite di oggi agli Europei di calcio

Sono 3 le partite in programma oggi agli Europei 2021. Si parte alle 15 con la sfida valida per la 2a giornata del gruppo B tra la Finlandia, reduce dal successo della Danimarca, e la Russia. A seguire Turchia-Galles e Italia-Svizzera. Ecco i match in programma oggi e dove vederli in tv: