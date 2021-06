L'Italia affronta la Svizzera nella seconda giornata del girone A degli Europei. La Nazionale di Mancini dopo la vittoria 3-0 sulla Turchia scenderà oggi mercoledì 16 giugno allo stadio Olimpico di Roma alle ore 21, con l'obiettivo di trovare altri 3 punti. Con una vittoria infatti l'Italia manterrebbe il primato in classifica nel gruppo e ipotecherebbe gli ottavi. A qualificarsi al turno successivo di Euro 2020, quello ad eliminazione diretta, sono le prime e le seconde di ogni girone e le migliori 4 terze. Ecco i risultati contro la Svizzera che qualificherebbero gli azzurri.

L'Italia passa agli ottavi degli Europei se vince contro la Svizzera

L'Italia con una vittoria contro la Svizzera nella seconda partita degli Europei 2021 si qualificherebbe matematicamente agli ottavi di finale. Dopo la vittoria contro la Turchia, la Nazionale di Mancini con altri 3 punti contro gli elvetici, reduci dal pari con il Galles, si porterebbe a quota 6 e in vetta al gruppo A. Ad una giornata dal termine della fase a gironi, l'Italia sarebbe quantomeno certa del secondo posto, quello utile per la qualificazione diretta agli ottavi. L'ultima partita della fase a gironi, quella contro il Galles sarebbe utile dunque solo per capire se l'Italia passerebbe come prima o come seconda. E una sconfitta sarebbe indolore.

Girone A Euro 2020, combinazioni e risultati per il passaggio agli ottavi

Se l'Italia non dovesse vincere contro la Svizzera, allora non sarebbe certa della qualificazione. Il pareggio nella seconda partita del girone A farebbe comunque sorridere la Nazionale di Mancini che resterebbe in vetta a 4 punti, a pari punti con il Galles se quest'ultima rappresentativa solo se dovesse vincere poi contro la Turchia. In questo caso sarà fondamentale la partita contro il Galles che chiuderà il girone A. Bisognerà necessariamente fare risultato, perché una sconfitta potrebbe complicare i piani della formazione azzurra. Se l'Italia dovesse perdere contro la Svizzera, anche in questo caso la qualificazione agli ottavi non sarebbe compromessa, ma bisognerà sperare di fare risultato con il Galles, con buone notizie dalla sfida tra Svizzera e Turchia.

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti

In caso di arrivo a pari punti di una o più squadre nella classifica finale del girone A, sono tre i criteri che vengono presi in considerazione per definire primo, secondo e terzo posto e dunque il quadro delle nazionali qualificate agli ottavi. Si prenderebbero in considerazione prima i punti negli scontri diretti, poi la differenza reti e infine il numero di gol negli stessi. In caso di ulteriore parità si passerebbe tra Italia, Galles, Svizzera e Turchia, al computo della differenza reti complessiva nel girone, il numero delle reti segnate e il numero delle vittorie. Se ci fosse ancora una situazione di equilibrio allora si terrebbe conto come ultimo criterio prima del numero di ammoniti ed espulsi complessivi (premiata la formazione più corretta) e infine la migliore posizione nella classifica delle qualificazioni a Euro 2020.