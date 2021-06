L'Italia vince 3-0 contro la Turchia e guadagna i primi 3 punti nel girone A degli Europei 2021. All'Olimpico di Roma è stato decisivo l'autogol di Demiral su cross di Berardi, poi la rete di Immobile e il tris firmato Insigne. Tutti i gol realizzati nella ripresa per una squadra che è stata in grado di dominare completamente la Turchia nel corso del secondo tempo. Berardi e Chiellini tra i migliori in campo.

Il primo tempo dell'Olimpico finisce senza troppe emozioni

Il primo tempo di Turchia-Italia è stato un crescendo. Le due squadre si sono studiate al meglio prima di vedere la prima vera palla gol della partita. Al 17′ la prima occasione capita sui piedi di Insigne che dopo una triangolazione perfetta con Berardi non trova l'angolo sul secondo palo con un tiro a giro dei suoi che però finisce fuori. Ma l'Italia prende coraggio e la Turchia è presto schiacciata nella sua area di rigore. E così anche Bonucci prende l'iniziativa e si porta al tiro da fuori area che però finisce fuori. Gli azzurri hanno preso coraggio e sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Insigne, il pallone finisce sulla testa di Chiellini che in torsione colpisce la sfera respinta in angolo da uno splendido colpo di reni di Cakir. Italia dunque vicinissima al vantaggio ma la Turchia non riesce a reagire.

L'Italia reclama per un fallo in area su Barella ma l'arbitro non assegna il calcio di rigore agli azzurri, ma la squadra di Mancini dimostra di esserci. La pressione dell'Italia è costante con la Turchia rintanata completamente nella propria metà campo. E allora al 32′ sugli sviluppi dell'ennesima buona azione da gol di Berardi arriva il cross per la testa di Immobile che colpisce la sfera con la palla che però finisce fuori. La Turchia si fa vedere solo con un'iniziativa di Burak Yilmaz a sinistra che mette in mezzo una palla pericolosa per Calhanoglu che costringe Donnarumma ad uscire con i pugni. Gli azzurri reagiscono con l'ennesimo tiro a giro di Insigne che finisce tra le braccia di Cakir. L'Italia riesce a far girare bene palla ma mancano le incursioni in verticale di Barella. Nel finale un tiro di Immobile non riesce a trovare la porta.

L'Italia domina nella ripresa e vince la partita

Il secondo tempo parte con la sostituzione di Di Lorenzo al posto dell’acciaccato Florenzi. Ma soprattutto con il gol dell’Italia. Locatelli serve Berardi a destra con l’esterno del Sassuolo che è bravo a mettere al centro dell’area di rigore la palla che finisce sul corpo di Demiral che fa il più classico degli autogol ma soprattutto regala il vantaggio all’Italia. Un’azione tutto firmata dai giocatori neroverdi e finalizzata, se così si può dire, da un ex giocatore del Sassuolo. Da questo momento in poi l’Italia sembra essersi scrollata di dosso le paure dei primi 45’. Insigne arriva al tiro a giro su assist di Immobile poi è Locatelli da fuori area a provare ancora la conclusione con la palla deviata in angolo da Cakir.

Ma gli azzurri sono davvero inarrestabili, soprattutto dalla parte di Berardi che è bravo a mettere in difficoltà la difesa turca e servire palle pericolosissime in area di rigore. Non serve nemmeno l'ingresso in campo di Ayhan per risolvere i problemi in difesa della Turchia perché l'Italia trova anche il raddoppio. Sempre Berardi da destra serve l'assist per Spinazzola a sinistra che calcia in porta ma vede il suo tiro respinto da Cakir prima dell'arrivo di Immobile che mette la palla in rete proprio nel suo ‘Olimpico'. A 10’ dalla fine anche Lorenzo Insigne partecipa alla festa con la rete del 3-0 arrivata con il classico destro a giro del capitano del Napoli. L'Italia conquista tre punti importantissimi per iniziare al meglio gli Europei.