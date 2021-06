Italia – Svizzera è la partita valida per la seconda giornata degli Europei 2021. Azzurri ed elvetici vanno in campo mercoledì 16 giugno alle ore 21 a poche ore di distanza dall'altra gara del Girone A in programma alle 18 tra Turchia (battuta dalla Nazionale italiana per 3-0 nella gara inaugurale) e Galles (pareggio per 1-1 con gli elvetici nella prima giornata).

Il commissario tecnico, Roberto Mancini, confermerà il modulo adottato nella prima partita (4-3-3) ma cambierà un interprete: Florenzi non ci sarà (contrattura al polpaccio destro, non grave) e al suo posto sulla corsia di destra dovrebbe giocare Di Lorenzo. Per il resto, verrà confermata la formazione che ha vinto all'esordio. Unico dubbio: la possibilità di rivedere in campo Verratti che è guarito dall'infortunio al ginocchio e ha svolto allenamento in gruppo. Nel caso venisse schierato tra i titolari a fargli posto sarebbe Locatelli.

Per la Nazionale italiana si tratta di un match molto importante ai fini della qualificazione agli ottavi di finale: un'eventuale vittoria consegnerebbe alla Nazionale la certezza del passaggio del turno, se da prima oppure da seconda dipenderà anche dai risultati delle altre partite che ancora restano nel calendario della prima fase. Come da regolamento, in base al proprio piazzamento l'Italia conoscerà l'avversaria in tabellone: se chiude in vetta affronta la seconda classifica del Girone C (Austria, Olanda, Ucraina, Macedonia del Nord), se chiude seconda invece affronta la prima del gruppo B (Belgio, Finlandia, Danimarca, Russia).

Sono 58 i precedenti tra Italia e Svizzera, con il bilancio complessivo delle partite in favore degli Azzurri: 28 vittorie, 22 pareggi e 8 sconfitte. L'incontro di mercoledì sera sarà il primo agli Europei considerato che in tornei ufficiali di Fifa e Uefa le due nazionali hanno giocato per 3 volte ai Mondiali: due nel 1954 (con entrambe le vittorie degli elvetici) e una nel 1962, con il 3-0 per gli azzurri ai gironi.

Quando gioca l'Italia agli Europei

La partita tra Italia e Svizzera si gioca mercoledì 16 giugno alle ore 21 ed è la gara valida per la seconda giornata del campionato europeo di calcio 2021. Si tratta del secondo turno del Girone A che annovera anche Galles e Turchia.

Italia – Svizzera dove vederla su Rai e Sky: canale TV e streaming

La partita tra gli Azzurri di Roberto Mancini e la Svizzera di Vladimir Petković si potrà vedere in diretta TV in chiaro sia su Rai Uno sia su Sky Sport, che detiene i diritti di tutte le partite del torneo. Sulla TV pubblica la gara verrà trasmessa subito dopo il TG serale: la telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio, che avrà accanto Antonio Di Gennaro per il commento tecnico mentre a bordo campo ci sarà Alessandro Antinelli. Sky manderà in onda l'incontro sui canali Sky Sport (numero 251 del satellite), Sky Sport 1 (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Football (numero 203). La voce narrante dell'incontro sarà Fabio Caressa, con il commento di Giuseppe Bergomi. La gara si potrà vedere anche in streaming su RaiPlay e attraverso l'app Sky-Go.

Europei 2021, dove si gioca Italia – Svizzera

È lo stadio Olimpico di Roma a ospitare la partita tra Italia e Svizzera. Si giocherà a porte aperte come accade anche negli altri stadi di Euro 2020 ma con delle limitazioni al numero di spettatori come previsto dalle restrizioni anti Covid: potrà essere presente un massimo di circa 16 mila persone, pari al 25% della capienza dell'impianto. Nella Capitale la Nazionale di Roberto Mancini disputerà anche l'ultima partita del Girone A (20 giugno contro il Galles). Oltre alle gare degli Azzurri l'Olimpico sarà teatro anche di un quarto di finale degli Europei (3 luglio).