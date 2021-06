Contrattura al polpaccio per Alessandro Florenzi, salta la prossima sfida dell'Italia contro la Svizzera nella seconda giornata degli Europei. L'esito della visita medica e dei test svolti sul calciatore è stato meno grave del previsto. Più che un infortunio vero e proprio, si tratta di un risentimento muscolare che non desta preoccupazione ma va affrontato con cautela. L'esterno di proprietà della Roma, che nell'ultima stagione ha giocato nel Paris Saint-Germain, era stato costretto ad abbandonare il campo al termine del primo tempo dell'incontro con la Turchia (vinto dagli Azzurri nella ripresa con il risultato di 3-0).

Mancini ha inserito al suo posto Giovanni Di Lorenzo del Napoli, autore di un'ottima prestazione su quella corsia di destra grazie (anche) al lavoro svolto da Berardi e alla perfezione, quasi meccanica, con la quale entrambi hanno interpretato le consegne tattiche del ct. Situazione che quasi sicuramente si ripeterà mercoledì prossimo (16 giugno, ore 21) nella sfida con gli elvetici che per gli Azzurri – soprattutto in caso di ulteriore successo – può significare mettere al sicuro la qualificazione con un turno di anticipo rispetto al calendario (ultimo match del Girone A è con il Galles, il 20 giugno).

Lo stop di Florenzi si aggiunge alla lista degli acciacchi che hanno alimentato un po' d'ansia tra le fila della Nazionale in questo avvio di torneo. Dopo Sensi e Pellegrini, costretti a tornare a casa (al loro posto sono arrivati Pessina e Castrovilli), il timore di infortuni muscolari ha fatto scattare il campanello d'allarme. Nulla di grave per fortuna, con ‘Mancio' che può tirare un sospiro di sollievo anche per un'altra ragione: il recupero di Marco Verratti. Il centrocampista del Psg, giunto in Azzurro con il ginocchio malconcio, sembra essere guarito e – al netto di allenamenti personalizzati – potrebbe essere a disposizione già dalla prossima gara. Ma non c'è alcuna volontà da parte dello staff di forzare i tempi.