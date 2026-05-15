Romario Da Silva si ritrova il piede staccato, infortunio gravissimo: la sua carriera è a rischio

Attimi di autentico terrore nel campionato honduregno per Romario da Silva. L’attaccante brasiliano di 36 anni, in forza al Motagua, ha riportato uno degli infortuni più impressionanti dell’anno durante la sfida contro l’Olancho nella fase finale del torneo Clausura honduregno.

L’episodio si è verificato all’inizio del secondo tempo. Romario si è lanciato su un pallone nel tentativo di fermare un’azione offensiva, ma il piede sinistro è rimasto bloccato nel terreno durante il contrasto: la torsione innaturale della gamba ha provocato un violentissimo trauma alla caviglia, con immagini che hanno immediatamente fatto il giro dei social per la loro durezza.

Le urla di dolore del brasiliano hanno lasciato sotto shock tutto lo stadio. Compagni e avversari sono rimasti immobili davanti alla scena, molti con le mani sul volto incapaci di guardare. Anche i telecronisti della partita hanno faticato a descrivere quanto accaduto, parlando di uno degli episodi più drammatici della stagione calcistica.

Romario urla dal dolore per l'infortunio gravissimo: carriera a rischio

Lo staff medico è intervenuto immediatamente, trasportando il giocatore fuori dal campo in barella tra lacrime e disperazione. I primi accertamenti hanno confermato una frattura-lussazione del perone, un infortunio estremamente grave che non comporta soltanto la rottura dell’osso, ma anche la perdita del corretto allineamento dell’articolazione della caviglia con la gamba.

Si tratta di una delle lesioni più pesanti che un atleta professionista possa subire. Oltre alla frattura, infatti, vengono spesso coinvolti legamenti, cartilagini e persino strutture nervose. Anche dopo il recupero clinico, movimenti essenziali per un calciatore come cambi di direzione, accelerazioni improvvise e sprint possono risultare compromessi in modo permanente.

Romario sarà operato a Tegucigalpa e i tempi di recupero si preannunciano molto lunghi. Il grave infortunio potrebbe costringerlo a saltare l’intera stagione 2026 e, considerando i suoi 36 anni, mette seriamente in dubbio la prosecuzione della sua carriera professionistica.