L'Italia ha battuto 3-0 la Turchia nella partita d'esordio degli Europei. Un avvio eccezionale per gli Azzurri che hanno vinto il match segnando tutti i gol nel secondo tempo. L'autorete di Demiral ha aperto l'incontro, poi hanno segnato Immobile e Insigne che hanno reso memorabile quest'incontro. Roberto Mancini dopo la partita era ovviamente contento, ma ha preferito mantenere il profilo basso pur esaltando i suoi ragazzi, che avevano disputato una buona partita anche nei primi quarantacinque minuti: "Abbiamo fatto una buona partita anche quando non riuscivamo a trovare il gol nel primo tempo".

Mancini è stato un grande calciatore, è un grande allenatore, e sa benissimo come si vince e pur non avendo la bacchetta magica è riuscito a trovare la strada giusta. L'Italia non perde da quasi tre anni e ha vinto oggi la nona partita consecutiva. Il c.t. è contento oltre che per il successo, anche per il gioco espresso dai suoi ragazzi:

Speravo iniziasse così. In queste partite serve tutto, compreso l'aiuto del pubblico. Stasera abbiamo giocato bene, quando siamo arrivati in velocità siamo riusciti a cambiare la partita, l'Italia ha fatto una bella partita e volevamo iniziare bene. Questa è una soddisfazione per noi e per tutti gli italiani, spero ci siano ancora tante altre serate così in questo mese. Siamo una squadra giovane e possiamo ancora migliorare.

L'Italia torna a vincere un match in una grande manifestazione dopo cinque anni (l'ultimo contro la Spagna negli ottavi di Euro 2016) e si mette subito al comando del Girone A. La prossima settimana affronterà la Svizzera (il 16) e il Galles (il 20), entrambe le partite si disputeranno allo Stadio Olimpico di Roma.