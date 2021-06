La seconda giornata del gruppo B di Euro 2020 inizierà con Finlandia-Russia, gara che potrebbe essere già decisiva per una delle due nazionali. I ragazzi di Markku Kanerva nel primo incontro hanno battuto per 1-0 la Danimarca, nel match sospeso e poi ripreso per il malore che ha colpito Christian Eriksen in campo; e con un altro risultato positivo si metterebbero in una buona posizione in vista della partita contro il favoritssimo Belgio e i conteggi per capire quali saranno le squadre che parteciperanno agli ottavi di finale. Situazione completamente diversa per la selezione di Stanislav Cecersov: i russi hanno perso per 3-0 contro Lukaku & co e hanno bisogno dei 3 punti per rimettersi in carreggiata.

Quella contro la Danimarca è stata la prima vittoria in un Europeo per i finnici, che ora vogliono vestire i panni della sorpresa. La Russia di Cherchesov dovrà riscattare la brutta sconfitta dell'esordio ma non sembra esserci molta qualità in rosa.

Partita: Finlandia-Russia

Finlandia-Russia Giorno : mercoledì 16 giugno 2021

: mercoledì 16 giugno 2021 Orario: 15.00

15.00 Dove si gioca: Gazprom Arena, San Pietroburgo (Russia)

Gazprom Arena, San Pietroburgo (Russia) Canale TV: Sky

Sky Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Sky Go, Now Tv Competizione: Euro 2020, 2a giornata Girone B

Europei 2021, dove vedere Finlandia-Russia in TV su Sky

Per assistere alla gara tra Finlandia e Russia in diretta TV, basterà collegarsi alla piattaforma satellitare di Sky, previo abbonamento, che trasmetterà tutte le partite degli Europei in esclusiva. Sarà visibile su Sky ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203). La sfida sarà visibile solo su Sky, non è prevista la diretta in chiaro del match sulle reti Rai.

Finlandia-Russia dove vederla in streaming

La partita tra Finlandia e Russia si potrà vedere anche in diretta streaming tramite l'app di Sky Go per tutti gli abbonati alla TV satellitare. Per farlo è necessario scaricare l'app sui propri dispositivi mobili come smartphone e tablet, inserire le proprie credenziali d'accesso e sintonizzarsi al canale dedicato alla partita.

Le probabili formazioni di Finlandia-Russia agli Europei

Kanerva non dovrebbe cambiare il 4-4-2 del primo match con Pukki e Pohjanpalo in attacco. Cecersov con Dzyuba unica punta ma alle sua spalle questa volta dovrebbero partire Cheryshev e Miranchuk insieme a Golovin.

FINLANDIA (4-4-2): Hradecky; Raitala, Toivio, Arajuuri, O’Shaughnessy; Uronen, Sparv, Lod, Kamara; Pukki, Pohjanpalo. Allenatore: Kanerva.

RUSSIA (4-2-3-1): Shunin; Fernandes, Dzhikiya, Semenov, Karavaev; Zobnin, Ozdoev; Cheryshev, Golovin, Miranchuk; Dzyuba. Allenatore: Cecersov.

Dove si gioca la partita

La partita Finlandia-Russia, valida per la seconda giornata del girone B si disputa mercoledì 16 giugno, alle ore 15:00 alla Gazprom Arena di San Pietroburgo. Si tratta di uno degli impianti che hanno ospitato le gare dei Mondiali del 2018 ed è sorto dalle ceneri del Kirov Stadium, demolito nel 2005. Capienza di 66.681 posti a sedere, ospiterà 30.500 tifosi a partita per le regole anti-Covid.

Euro 2020, Finlandia e Russia nel girone B

Finlandia e Russia fanno parte del girone B. Si tratta di un raggruppamento non semplice e che sicuramente regalerà qualche sorpresa al termine della prima parte di torneo: oltre ai finnici e ai russi in questo gruppo ci sono il Belgio e la Danimarca.