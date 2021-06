Lunedì 21 giugno 2021, le partite degli Europei di calcio in TV. Sono ben quattro le partite in programma per Euro 2020, per il Gruppo B e il Gruppo C. Terzo turno, decisivo, per decidere le qualificate e le eliminate. Due slot di gare: alle 18.00 e alle 21.00 con la contemporaneità per garantire il massimo della sportività in campo. Si inizia con il Girone C, che vede di fronte Macedonia-Olanda e Ucraina-Austria, poi il Gruppo B che le due sfide Finlandia-Belgio e Russia-Danimarca.

Equilibrio assoluto per il secondo posto dietro all'Olanda già qualificata come prima del proprio gruppo: si giocano il secondo pass Ucraina e Austria che si sfideranno in un test-spareggio dove si conoscerà l'avversaria dell'Italia negli ottavi. In contemporanea, gli olandesi giocano con la Macedonia, ancora ferma a zero punti. Alle 21.00 spazio al gruppo B dove è il Belgio a guidare le danze con 6 punti dopo 2 gare mentre appaiate in seconda posizione si ritrovano Finlandia e Russia. Ecco tutte le informazioni per non perdere le partite di Euro 2021 di lunedì 21 giugno.

Dove vedere Finlandia-Belgio: gli orari TV Rai e Sky

Finlandia-Belgio, gara valida per il terzo turno del Girone B, in programma lunedì 21 giugno alle ore 21.00 è una delle partite che verrà trasmessa in contemporanea sia da Sky sia dalla Rai. In chiaro, gratuitamente per tutti, dunque, si può seguire la partita su Rai1 in TV mentre per lo streaming online, sempre gratuito, ci si può collegare alla piattaforma RaiPlay. Per gli abbonati Sky, invece, la gara sarà in diretta a pagamento e criptata sui canali dedicati a Euro 2020. Per chi volesse seguire online la partita, dovrà utilizzare – sempre a pagamento – l'applicazione SkyGo per vederla sui devices e sul pc. Infine, è possibile utilizzare il servizio on demand di Now.

Ucraina-Austria dove vederla su Sky

Per Ucraina-Austria, gara valida per il terzo turno del Gruppo C, in programma lunedì alle 18.00 (in contemporanea a Olanda-Macedonia) la programmazione in TV è affidata alla sola Sky. In esclusiva su Sky Sport, Ucraina-Austria sarà visibile solamente dietro abbonamento e a pagamento per gli utenti della piattaforma satellitare che metterà a disposizione anche lo streaming. Il servizio si potrà utilizzare attraverso l'applicazione SkyGo per devices e pc oppure si può utilizzare il servizio on demand di Now.

Europei in TV oggi e stasera, le partite in calendario lunedì 21 giugno

Ecco il programma delle partite di Euro 2021 di quest'oggi lunedì 21 giugno 2021: