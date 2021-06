Missione compiuta per l’Italia di Roberto Mancini. Gi azzurri hanno chiuso un girone perfetto, confermando fiducia e aspettative che avevano accompagnato la Nazionale verso gli Europei 2021. Il Gruppo A è stato letteralmente dominato dall’Italia, che chiude a punteggio pieno, con tre vittorie su tre partite giocate, sette gol all’arrivo e nessuna rete subita. Sono oltre 1000 i minuti di imbattibilità degli azzurri, granitici in difesa e sempre vivaci in attacco grazie ad una proposta di gioco che fino a questo momento si è rivelata tra le più convincenti di tutto il torneo. Adesso testa alla prossima partita, la prima della fase ad eliminazione diretta. La Nazionale non conosce ancora il proprio avversario negli ottavi di finale, ma sappiamo da quale partita verrà fuori: dipenderà dal risultato di Ucraina-Austria, sfida del Gruppo C in programma domani alle ore 18.

Contro chi gioca l’Italia agli ottavi di finale di Euro 2020

Il cammino degli azzurri nel tabellone era già delineato in entrambi i casi. Vincendo il nostro girone, la rivale dei ragazzi di Mancini sarebbe stata la seconda del Gruppo C, curiosamente il girone più definito degli Europei insieme a quello dell'Italia. L'Olanda è già certa del primo posto, così come la Macedonia è sicura di non poter ambire ad un piazzamento migliore del terzo posto. La seconda classificata, futura rivale della Nazionale negli ottavi di finale, verrà fuori così dallo scontro diretto tra Ucraina e Austria che si giocherà proprio nell'ultima giornata del Gruppo C.

Ucraina o Austria contro l’Italia: combinazioni e risultati

Entrambe le squadre sono a quota tre in classifica dopo aver vinto una partita a testa fino a questo momento. Sia l'Ucraina che l'Austria hanno perso con l'Olanda e battuto la Macedonia: la squadra allenata da Shevchenko si è imposta per 2-1, mentre la selezione austriaca ha vinto per 3-1. Complessivamente in caso di pareggio saranno differenza reti e gol segnati nel girone a fare la differenza, dato che allo stato attuale premia l'Ucraina (quattro gol realizzati e altrettanti subiti) rispetto all'Austria (ferma a quota tre). In alternativa, il secondo posto andrebbe alla squadra che vincerà lo scontro diretto. Riepilogando: