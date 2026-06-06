Calcio
video suggerito
video suggerito

L’Austria blocca l’arrivo di Rangnick al Milan: “Vogliamo trattenerlo fino agli Europei 2028”

Il presidente della federazione austriaca vorrebbe trattenere Rangnick per altri due anni, rovinando i piani del Milan che lo cerca per ricostruire la dirigenza.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
Avatar autore
A cura di Ada Cotugno
Immagine

Il Milan deve ancora completare tutti i tasselli della sua nuova dirigenza dopo l'uscita di Tare, Moncada e Furlani ma ci sono diversi ostacoli da superare per farsi trovare pronti in tempo per la nuova stagione. Il 16 giugno è la deadline ma tra tra i desideri dei rossoneri e la loro realizzazione c'è ancora distanza: uno dei nomi preferiti è quello di Ralf Rangnick, attuale commissario tecnico dell'Austria impegnato ai Mondiali, ma non è detto che dopo la fine del torneo la federazione lo lasci andare.

Josef Pröll, il presidente della ÖFB, ha annunciato che l'intenzione è quella di trattenerlo fino ai prossimi Europei dove la nazionale potrebbe avere un cammino migliore rispetto alla Coppa del Mondo. Conosce bene la squadra e i giocatori e potrebbe continuare il suo ciclo aggiungendo un altro torneo all'esperienza da selezionatore, nonostante il pressing del Milan che ormai da diverse settimane lo corteggia.

Il Milan pressa Rangnick per la dirigenza
Il Milan pressa Rangnick per la dirigenza

Il presidente della federcalcio austriaca blocca Rangnick

L'Austria non sembra convinta di lasciare andare il suo CT dopo i Mondiali, ma preferirebbe continuare il percorso arrivando fino agli Europei nel 2028. Almeno è questa l'idea del presidente della federazione Pröll che ha grande stima in Rangnick e spera di collaborare con lui anche nei prossimi due anni, cruciali per la costruzione della squadra: "Abbiamo avuto vari incontri, vogliamo trattenerlo fino all'Europeo 2028. Conosce le nostre risorse, spetta a lui prendere una decisione". Parole che potrebbero fa perdere la fiducia al Milan che sta cercando di ricostruire la sua dirigenza prima di scegliere il nuovo allenatore.

Leggi anche
Perché Ibrahimovic vuole Rangnick al Milan: 6 anni fa l'allenatore voleva lo svedese fuori dai rossoneri

Chiaramente tutto dipenderà dalla volontà dell'austriaco che dovrà decidere da solo del suo futuro. Nelle ultime settimane la sua attenzione è andata solo sui Mondiali, dove spera di fare un bel cammino con l'Austria, ma presto dovrà dare una risposta anche alla sua stessa federazione che vuole blindarlo ormai da mesi: è in mezzo tra le ambizioni da CT e quelle di un nuovo corso al Milan che la scorsa settimana lo ha incontrato a Vienna, senza riuscire a sciogliere il grande nodo su ciò che potrebbe accadere neo prossimi mesi.

Immagine
Formula 1
Antonelli in pole a Monaco! Kimi mette la Mercedes davanti a Verstappen, poi Hamilton
Leclerc netto sulla Ferrari vista a Monaco: "Non ho fiducia in questa macchina, non andrò nel dettaglio"
Prestazione fenomenale di Antonelli nelle qualifiche, solo quarto Leclerc
Vasseur non è in pista con la Ferrari a Monaco: è in una struttura medica per accertamenti
La Ferrari era stata padrona nelle libere del venerdì: Hamilton davanti a Leclerc
Gli orari del GP di Monaco della Formula 1 2026: dove vedere la F1 in TV e in streaming
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views