Il caso Balogun arriva al Parlamento europeo: “Bisogna indagare sul ruolo di Infantino”

La sospensione della squalifica di Balogun ha creato un putiferio e adesso c’è chi chiede di capire quale sia stato il ruolo di Infantino, presidente FIFA.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli Stati Uniti sono fuori dai Mondiali. La presenza di Balogun non è servita a niente. Il Belgio è stato più forte di tutto e in campo lo ha mostrato, imponendosi per 4-1. Ma le polemiche per quanto accaduto negli ultimi giorni non si spengono e anzi montano. Il caso Balogun arriva al Parlamento europeo che sta raccogliendo firme per chiedere alle federazioni un'inchiesta sulla FIFA, con l'intento di indagare sul ruolo del Presidente Infantino.

La sospensione della squalifica di Balogun

Domenica scorsa, nella serata italiana, arriva la notizia, clamorosissima. La FIFA sospende la squalifica di Balogun, espulso nel sedicesimo con la Bosnia. Potrà giocare con il Belgio. Una notizia scioccante, dal punto di vista calcistico, oltre che etico. Poco dopo Trump si prende i meriti dicendo di aver chiesto lui la cancellazione della squalifica. Di male in peggio. Il Belgio si infuria e protesta, anche per via della presunta telefonata.

Nelle ore successive Trump rincara la dose. Infantino conferma la telefonata, ma dice di non sapere nulla della squalifica, gli atti, li legge e stop. La figuraccia è stata Mondiale, chi ama lo sport, come Marco Tardelli, lo sa e attacca. Il campo ha detto poker del Belgio e chiacchiere a zero. Si e no. Perché il campo ha detto una cosa, ma la vicenda non finisce qui.

Balogun durante la partita Stati Uniti–Belgio degli ottavi dei Mondiali.

La raccolta di firme e la lettera degli eurodeputati

Un gruppo di eurodeputati ha avviato un'iniziativa per chiedere un'indagine sul ruolo del presidente della FIFA Infantino e verificare se sulla decisione presa, quella della sospensione della squalifica di Balogun. Gli eurodeputato Barry Andrews, Lara Wolters e Niels Fuglsang chiede ad altri europarlamentari di firmare una lettera che sarà indirizzata alle 27 federazioni calcistiche dell'Unione Europea, nella quale si sollecitano le federazioni ad attivarsi contro la FIFA. Nella missiva si chiede di fare piena luce nel processo decisionale che ha portato la FIFA a sospendere la squalifica. E capire soprattutto quanto il presidente Infantino sia coinvolto nella decisione. Insomma si vuole capire quanto Infantino sia coinvolto nella decisione su Balogun.