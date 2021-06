Ucraina – Austria è la partita valida per la terza giornata degli Europei 2021 da cui verrà fuori l'avversaria dell'Italia negli ottavi di finale. Le due nazionali sono inserite nel Girone C e giocano oggi, lunedì 21 giugno alle ore 18, nell'Arena Nazionale di Bucarest (in Romania). La squadra allenata da Shevchenko e Tassotti arriva all'incontro dopo aver perso per 3-2 contro l'Olanda nella prima gara del gruppo e vinto contro la Macedonia del Nord 2-1. Successo all'esordio anche per gli austriaci (3-1 alla Macedonia del Nord), con l'unica stonata dell'esultanza di Arnautovic e degli insulti razzisti rivolti all'avversario, e sconfitta netta con gli ‘arancioni' nella seconda giornata (2-0).

Ai fini della qualificazione agli ottavi di finale è un match decisivo tra due selezioni che in graduatoria hanno stesso punteggio (3) e la stessa differenza reti (0): chi vince passa il turno; in caso di pareggio – come da regolamento – il maggiore numero di reti segnate nel girone deciderà la qualificata al turno successivo; in caso di sconfitta non tutte le speranze sono perse ma molto dipenderà dal confronto con le migliori terze degli altri gironi per entrare nel lotto delle quattro ripescate.

L'Italia di Roberto Mancini, che domenica 20 giugno va in campo contro il Galles per l'ultimo incontro del Gruppo A, è spettatrice interessata: in virtù degli abbinamenti in tabellone, se gli Azzurri passano il turno da primi giocheranno proprio contro la seconda del Gruppo C.

Partita: Ucraina-Austria

Ucraina-Austria Giorno: lunedì 21 giugno 2021

lunedì 21 giugno 2021 Orario: 18.00

18.00 Dove si gioca: Arena Nazionale di Bucarest

Arena Nazionale di Bucarest Canale TV: Sky

Sky Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Sky Go, Now Tv Competizione: Euro 2020, 3ª giornata Girone C

Europei 2021, dove vedere Ucraina – Austria in TV su Sky

Ucraina – Austria inizierà alle ore 18. La partita verrà trasmessa in diretta TV sulla piattaforma satellitare di Sky (ma solo per abbonati abbonati) sui canali Sky Sport (numero 251, con collegamento a partire dalle 17.30), Sky Sport 1 (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) che manderà in onda la diretta gol con collegamenti tra i campi per la telecronaca delle azioni salienti. Il match non andrà in onda anche in chiaro su Rai 1 poiché non figura tra le 27 gare previste nel pacchetto acquistato per il campionato europeo di calcio 2021.

Ucraina – Austria, dove vederla in streaming

Ucraina – Austria andrà in onda anche in diretta streaming. Per vederla ci si potrà collegare alla piattaforma Sky Go (riservata solo agli abbonati) oppure al sito Now Tv che, pagando anche il costo del singolo evento, dà accesso alla visione della partita. I dispositivi da utilizzare sono quelli abituali: fissi (pc e smart tv) oppure mobili (smartphone, notebook e tablet).

Le probabili formazioni di Ucraina – Austria

Ucraina con il tridente Yarmolenko, Yaremchuk, Marlos. Austria con il classico modulo 4-4-2 con Sabitzer e Kalajdzic di punta. Osservati speciali Malinovsky, che in Serie A milita nell'Atalanta, oltre a Matviyenko e Mykolenko finiti nel mirino di mercato di alcuni club italiani. Tra le fila degli austriaci rientra Arnautovic dopo la squalifica di un turno per le offese rivolte ad Alioski della Macedonia del Nord. In difesa la garanzia è Alaba mentre sugli esterni il più pericolo è Lainer. È così che i due commissari tecnici, Shevchenko e Foda, preparano il match che ha il valore di uno spareggio per la qualificazione agli ottavi di finale.

UCRAINA (4-3-3): Buschanan, Karavaev, Zabarnji, Matviyenko, Mykolenko, Zinchenko, Sydorchuk, Malinovsky, Yarmolenko, Yaremchuk, Marlos. Ct: Andriy Shevchenko.

AUSTRIA (4-4-2): Bachmann, Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer, Baumgartner, Lainer, Schlager, Alaba, Sabitzer, Kalajdzic. Ct: Franco Foda.

Dove si gioca

Ucraina e Austria si sfideranno per la qualificazione agli ottavi nell'Arena Nazionale di Bucarest. Come previsto anche per gli altri stadi degli Europei, l'impianto sarà aperto al pubblico ma per effetto delle restrizioni anti Covid avrà una capienza ridotta a 12 mila spettatori (25% del totale). Oltre alle 3 gare della fase a gironi, nello stesso stadio è in programma anche un ottavo di finale (28 giugno).

Euro 2020, Ucraina e Austria nel girone C

Ucraina e Austria sono inserite nel Girone C che si completa con Olanda e Macedonia del Nord (già eliminata avendo perso 2 gare su 3). In occasione della terza e ultima giornata del Gruppo la classifica vede l'Olanda prima con 6 punti e già qualificata agli ottavi di finale anche in caso di sconfitta in virtù delle vittorie ottenute negli scontri diretti. A quota 3 ci sono Ucraina e Austria ma il vantaggio del maggior numero di reti segnate nel girone (4 rispetto alle 3 degli austriaci) regala un piccolo vantaggio alla formazione di Shevchenko alla quale può anche bastare un pareggio per superare il turno. Il fischio d'inizio dell'ultimo turno avverrà in contemporanea con Macedonia del Nord – Olanda.