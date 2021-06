Macedonia del Nord-Olanda è la partita degli Europei 2021 valida per la terza giornata del gruppo C, in programma lunedì 21 giugno 2021 con calcio d'inizio alle ore 18 presso lo stadio olandese "Johan Crujiff Arena" di Amsterdam. I balcanici sono ormai eliminati dal torneo mentre gli orange vogliono chiudere a punteggio pieno, già qualificati come primi agli ottavi di finale. La Macedonia, battuta dall'Ucraina per 2-1, dunque, proverà la gara dell'orgoglio mentre la Nazionale di De Boer scende in campo per dare un segnale forte alle avversarie e ribadire la propria forza.

Macedonia-Olanda si gioca in contemporanea all'altra gara del Gruppo C, Ucraina-Austria un autentico spareggio per capire chi supererà la fase a Gironi come seconda qualificata. Ma ecco tutte le informazioni per seguire Macedonia-Olanda con orario, diretta TV e streaming online, stadio e probabili formazioni titolari.

Partita: Macedonia-Olanda

Macedonia-Olanda Giorno: Lunedì 21 giugno 2021

Lunedì 21 giugno 2021 Orario: 18.00

18.00 Dove si gioca : Johan Crujiff Arena di Amsterdam (Olanda)

: Johan Crujiff Arena di Amsterdam (Olanda) Canale TV : Sky Sport HD (canale 253 del satellite)

: Sky Sport HD (canale 253 del satellite) Diretta streaming : Sky Go, NOW

: Sky Go, NOW Competizione: Euro 2020, 3a giornata Girone C

Europei 2021, dove vedere Macedonia-Olanda in TV su Sky

Macedonia-Olanda è una delle due partite del Girone C che si giocano in contemporanea alle 18.00 per garantire nell'ultima gara della prima fase il massimo della sportività: allo stesso orario scendono in campo anche Ucraina e Austria. Macedonia-Olanda è una gara di Euro 2020 in esclusiva sulla piattaforma satellitare di Sky. Gara integralmente in diretta ma solamente per gli abbonati e. dunque. a pagamento sui canali di Sky Sport dedicati a Euro 2020.

Macedonia-Olanda, dove vederla in streaming

Macedonia-Olanda è anche possibile vederla online, in diretta streaming. E' necessaria una connessione internet e scaricare l'applicazione di Sky, SkyGo che permette di seguire la gara in modo integrale e a pagamento. Sempre a pagamento c'è anche il servizio Now on demand per acquistare e vedere il singolo match.

Le probabili formazioni di Maceodnia-Olanda agli Europei

Angelovski riproporrà ancora la formazione tipo sena fare turnover, visto l'Europeo già compromesso: Dimitrievski in porta, davanti a lui agiranno Ristovski , Musliu e Velkovski. A centrocampo, Ademi, Bardi, Nikolov, Alioski e Elmas.In avanti, Pandev, Trajkovsky

De Boer sembra sulla stessa linea con Stekelenburg in porta e Timber, De Vrji e Blind in difesa. A centrocampo, Dumfries e Van Aanholt larghi sulle fasce, mentre De Roon, De Jong e Wjinaldum agiranno da interni. In avanti, Weghorst e Depay.

Macedonia (3-5-2): Dimitrievski, Ristovski, Musliu, Nikolov, Alioski, Bardi, Ademi, Elmas, Velkovski, Pandev, Trajkovsky. All. Angelovski

Olanda (3-5-2): Stekelenburg, Timber, De Vrji, Bli d, Dumfries, De Roon, De Jong, Wjinaldum, Van Aanholt, Weghorst, Depay. All. De Boer.

Dove si gioca la partita

La Cruijff Arena non è la prima volta che ospita il torneo continentale. È uno degli stadi che hanno ospitato la fase finale del campionato europeo di calcio del 2000 e dove si disputò la semifinale in cui l'Italia vinse ai rigore proprio contro l'Olanda. Con oltre 54 mila posti a sedere è lo stadio più grande dei Paesi Bassi, e ospita le partite interne dell'Ajax oltre che quelle della Nazionale olandese.

Euro 2020, Macedonia e Olanda nel Gruppo C

L'Olanda è già qualificata agli ottavi di finale, come prima del girone C. Gli orange sono in testa a punteggio pieno, con 6 punti dopo 2 gare e cercano il terzo successo consecutivo. La Macedonia, invece, è già matematicamente eliminata: ha zero punti e nessuna possibilità di superare la fase a gironi. Insieme a Macedonia e Olanda ci sono Ucraina e Austria: dal loro match diretto, uscirà la seconda qualificata certa per gli ottavi.