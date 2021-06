Russia-Danimarca è il match valido per il terzo turno del Gruppo B degli Europei. La squadra di Stanislav Cherchesov e quella guidata da Kasper Hjulmand si sfideranno oggi, lunedì 21 giugno, alle ore 21 al Parken Stadium di Copenaghen. Dopo le prime due giornate, la formazione russa è a quota tre punti, frutto della vittoria per 1-0 sulla Finlandia, a seguito della sconfitta per 3-0 nella gara d'esordio contro il Belgio. I danesi, scossi da quanto accaduto a Christian Eriksen, sono fermi a 0 punti, dopo le due sconfitte rimediate per 1-0 contro la Finlandia e per 2-1 contro il Belgio. La partita sarà decisiva per le sorti del girone, in quanto probabilmente decreterà chi sarà a passare come seconda, con la Danimarca che ha bisogno di vincere e sperare che il Belgio batta la Finlandia per restare in gioco. Ecco tutte le informazioni per vedere Ucraina-Macedonia del Nord in diretta TV e in streaming.

Partita : Russia-Danimarca

: Russia-Danimarca Giorno : Lunedì 21 giugno 2021

: Lunedì 21 giugno 2021 Orario : 21.00

: 21.00 Dove si gioca : Parken Stadium di Copenaghen (Danimarca)

: Parken Stadium di Copenaghen (Danimarca) Canale TV : Sky Sport HD (canale 253 del satellite)

: Sky Sport HD (canale 253 del satellite) Diretta streaming : Sky Go, NOW

: Sky Go, NOW Competizione: Euro 2020, 3a giornata Girone B

Europei 2021, dove vedere Russia-Danimarca in TV su Sky

Russia-Danimarca non sarà visibile in chiaro su Rai 1. La partita tra le nazionali di Stanislav Cherchesov e Kasper Hjulmand sarà trasmessa su Sky, sul canale Sky Sport HD (numero 253 del satellite), a partire dalle ore 21 di lunedì 21 giugno. Per chi volesse seguire in contemporanea questa sfida e quella tra Belgio e Finlandia c'è anche l'opzione Diretta Gol, sempre su Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport HD (numero 251 del satellite).

Russia-Danimarca, dove vederla in streaming

La gara tra la Russia e l'Ucraina sarà visibile anche in streaming, per gli abbonati di Sky, che potranno vederla sull'app Sky Go, disponibile sia su dispositivi fissi che su device mobili. Anche NOW trasmetterà il match, ma sarà necessario attivare il Pass Sport per godere del match.

Le probabili formazioni di Russia-Danimarca agli Europei

Stanislav Cherchesov, selezionatore della Russia, confermerà per dieci undicesimi la formazione che ha battuto la Finlandia per 1-0, con l'unica eccezione legata all'infortunato Mario Fernandes, che lascerà il posto a Vjaceslav Karavaev. Ancora 4-3-2-1, dunque, con Aleksey Miranchuk e Aleksandr Golovin che agiranno alle spalle del capitano Artem Dzyuba.

Più complessa la situazione della Danimarca che, dovendo rinunciare a Christian Eriksen, contro il Belgio ha schierato una difesa a 3. La squadra di Hjulmand non ha giocato una brutta partita, ma si è dovuta arrendere di fronte alle giocate di Kevin De Bruyne. Possibile, comunque, che confermi la stessa formazione, con il doriano Mikkel Damsgaard titolare nei tre davanti.

RUSSIA (4-3-2-1): Safonov; V. Karavaev, Diveev, Dzhikiya, Kuzyaev; Zobnin, Barinov, Ozdoev; Miranchuk, Golovin, Dzyuba. Allenatore: Cherchesov.

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Wass, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Braithwaite, Poulsen, Damsgaard. Allenatore: Hjulmand.

Dove si gioca la partita

Il match tra la Russia e la Danimarca si giocherà oggi, lunedì 21 giugno, alle ore 21, al Parken Stadium di Copenaghen, in Danimarca. Alla sfida potranno assistere fino a 25.000 spettatori, dopo l'annuncio della federazione danese, che già contro il Belgio aveva deciso di aumentare il numero di biglietti disponibili di circa 9.000 unità.

Euro 2020, Russia e Danimarca nel Gruppo B

Russia e Danimarca sono all'interno del Gruppo B, girone di cui fanno parte anche Belgio e Finlandia. Le due nazionali si giocheranno l'accesso alla fase a eliminazione diretta nella sfida del Parken Stadium di Copenaghen, con i danesi che, pur non avendo conquistato nemmeno un punto, possono ancora sperare di finire al secondo posto nel raggruppamento.