Champions League, le partite in TV: orario e calendario della terza giornata

Le partite delle italiane nella terza giornata di Champions League: martedì 21 si giocano PSV-Napoli e Union SG-Inter alle 21; allo stesso orario vanno in campo mercoledì 22 Real Madrid-Juventus e Atalanta-Slavia Praga. Diretta tv in esclusiva e in streaming sui Sky, NOW, Amazon Prime Video e TV8.

Union Saint-Gilloise – Inter e Psv – Napoli sono le partite delle italiane che vanno in campo domani alle 21 per la terza giornata di Champions League. Mercoledì ci sono Real Madrid – Juventus e Atalanta – Slavia Praga. Tutte le gare sono visibili in diretta tv sui canali di Sky e NOW a eccezione della sfida dei bianconeri he sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video. Il match di questa settimana che andrà in onda in chiaro e gratis su Tv8 è Chelsea-Ajax.

La squadra di Chivu arriva all'incontro coi belgi forte dei 6 punti frutto delle vittorie con Ajax e Slavia Praga. La formazione di Conte è reduce dal successo rigenerante con lo Sporting Lisbona, che ha rotto il ghiaccio dopo la sconfitta a Manchester con il City. L'ottimo momento di forma di Hojlund è l'asso per la Coppa grazie anche agli assist preziosi di De Bruyne. Turno durissimo per la ‘vecchia signora' che finora ha ottenuto due pareggio rocamboleschi (4-4 col Borussia Dortmund, 2-2 col Villarreal): al Bernabeu sarà costretta a giocare in piena emergenza (pesante l'assenza di Bremer operato al ginocchio). Juric e la ‘dea' proveranno a far valere il fattore campo per conquistare il secondo successo nella fase a girone unico: il 2-1 rifilato al Bruges in rimonta ha controbilanciato il ko col PSG al debutto (4-0). La sfida coi cechi è l'occasione per rilanciarsi in classifica.

Champions League, le partite della terza giornata: gli orari

Tutte le partite inserite nel calendario della terza giornata di Champions League si disputano alle 21, quattro quelle che tra domani e mercoledì si giocano alle 18:45. Di seguito la programmazione completa con l'indicazione dei giorni, degli orari e dei canali tv he trasmettono le gare anche in diretta streaming:

Martedì 21 ottobre

ore 18:45 Barcellona – Olympiacos (Sky, NOW)

ore 18:45 Kairat Almaty – Paphos (Sky, NOW)

ore 21:00 Newcastle United – Benfica (Sky, NOW)

ore 21:00 PSV-Napoli (Sky, NOW)

ore 21:00 Bayer Leverkusen – PSG (Sky, NOW)

ore 21:00 Union SG-Inter (Sky, NOW)

ore 21:00 Copenaghen – Borussia Dortmund (Sky, NOW)

ore 21:00 Villarreal – Manchester City (Sky, NOW)

ore 21:00 Arsenal – Atletico de Madrid (Sky, NOW)

ore 18:45 Athletic Club – Qarabağ (Sky, NOW)

ore 18:45 Galatasaray – Bodø/Glimt (Sky, NOW)

ore 21:00 Chelsea – Ajax (Sky, NOW, TV8)

ore 21:00 Real Madrid – Juventus (Amazon Prime Video)

ore 21:00 Sporting – Olympique Marsiglia (Sky, NOW)

ore 21:00 Monaco – Tottenham (Sky, NOW)

ore 21:00 Atalanta – Slavia Praga (Sky, NOW)

ore 21:00 Eintracht – Liverpool (Sky, NOW)

ore 21:00 Bayern Monaco – Club Brugge (Sky, NOW).

Dove vedere le partite della Champions League in tv e streaming

Real Madrid – Juventus è l'unica partita delle italiane di Champions League che in questa giornata andrà in onda in esclusiva su Amazon Prime Video (mercoledì 22 alle 21). Tutte le altre saranno visibili, tra martedì e mercoledì, sui canali di Sky Sport e anche su NOW: Sky Sport Calcio e Sky Sport (253) manderanno in onda PSV – Napoli; Union SG – Inter sarà trasmessa su Sky Sport 1 e Sky Sport (252); Atalanta – Slavia Praga in diretta tv su Sky Sport 1, Sky Sport 4k e Sky Sport (252).

Anche nel terzo turno di Champions c'è la possibilità, sintonizzandosi su TV8, di vedere in diretta, in chiaro e gratis su TV8 una delle partite in calendario per questo turno: si tratta di Chelsea-Ajax.