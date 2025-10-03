Haaland manda un messaggio a De Bruyne dopo aver visto i due assist a Hojlund: è un ordine

Erling Haaland deve aver visto cosa ha fatto Kevin De Bruyne mercoledì sera in Champions League contro lo Sporting e, forse, ha avuto un attacco di nostalgia per il belga che gli permetteva di giocare a occhi chiusi lì davanti. Sapeva che gli avrebbe servito il pallone laddove serviva, sfruttando l'unico spazio a disposizione, trovando un varco anche in mezzo a una selva di gambe. Il resto lo avrebbero fatto la delicatezza e la precisione del suo tocco. E quel "sfamalo" scritto in calce al post di Rasmus Hojlund, che su Instagram aveva espresso entusiasmo e soddisfazione per la doppietta che ha regalato la prima vittoria al Napoli in Coppa, dà l'esatta dimensione di cosa abbia rappresentato l'ex centrocampista per gli equilibri tattici del Manchester City e del reparto offensivo che traeva linfa vitale dalle giocate di KDB.

Il post su Instagram del danese: "Due gol in Champions come un bingo"

Se il norvegese ha sfondato le porte tramutandosi in cyborg del gol, buona parte del merito è anche dell'ex compagno. E oggi ne beneficia un altro scandinavo: il danese che a Manchester (sponda United) s'era perso in quel buco nero che è diventato il club di Old Trafford. "Højlund segna due volte in Champions League dopo due assist di Kevin de Bruyne non era sulla mia card del bingo 2025", ha scritto il calciatore sui social a dimostrazione di quanto sia stato liberatorio vivere emozioni del genere e, soprattutto, quanto abbia sperato di trovare (finalmente) la giusta dimensione per se stesso, con una squadra e un ricamatore come De Bruyne che lavorano (anche) per lui.

Messo in condizione di battere a rete (prima con un assist filtrante poi con un cross, entrambi telecomandati) ha fatto il suo dovere di bomber: ha dimostrato di saper leggere l'azione e i movimenti della difesa avversaria, infilandosi usando fisicità e velocità, oltre a esibire coraggio e tempismo in occasione della deviazione sul raddoppio.

De Bruyne su Højlund: "Mi ricorda Haaland per come attacca gli spazi"

"Højlund ha un talento immenso e un fiuto per il gol da attaccante vero – le parole di De Bruyne che ha risposto con una grande prestazione alla polemica nata dopo cambio col Milan -. Sta crescendo rapidamente e mi ricorda Haaland. Entrambi amano sfruttare gli spazi dietro le difese. Højlund a volte viene un po' più incontro ma penso che lui ed Erling siano molto simili perché a entrambi piace attaccare dalla profondità. Credo che lui debba attaccare più spesso gli spazi perché può fare tanti gol".

Højlund sul belga: "So che mi farà l'assist perfetto"

Cosa abbia potuto dire Højlund del belga è facile facile immaginarlo. C'è una frase in particolare che spiega bene cosa voglia dire averlo alle spalle. "L'unica cosa di cui mi devo preoccupare è lanciarmi nello spazio che si apre davanti a me – ha ammesso dopo la vittoria contro i portoghesi in Champions -. Perché so che Kevin mi farà un passaggio perfetto e devo essere pronto a riceverlo. Lui è una leggenda del calcio e quando ha la palla la gioca con grande qualità".