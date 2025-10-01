Champions League
video suggerito
video suggerito

Il Napoli batte lo Sporting, prima vittoria in Champions: De Bruyne ricama calcio, Hojlund devastante

Al Maradona finisce 2-1 per la squadra di Conte con lo scandinavo che segna 2 gol pesantissimi. Gli assist del belga e le incursioni dell’attaccante mandano i lusitani al tappeto.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Maurizio De Santis
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il Napoli batte lo Sporting 2-1 al Maradona e vince la prima partita in Champions. La vince grazie a De Bruyne, che quando decide di fare calcio regala spunti di vera classe, e alla doppietta di Hojlund devastante per velocità, fisicità, coraggio e scelta dei tempi. È sull'asse belga-danese che la squadra di Conte trova i guizzi che mandano a gambe all'aria il piano dei portoghesi. È dal piede dell'ex Manchester City (uscito tra l'ovazione del pubblico) che è partito l’assist per l'ex United: il resto lo hanno fatto il fisico, la velocità e la freddezza dell’attaccante danese che l’ha messa dentro alla prima, vera occasione capitata in un primo tempo ingolfato dall’atteggiamento tattico dello Sporting. Ed è sempre opera di KDB quell'assist che è un pallone calibrato per la testa dello scandinavo, autore del raddoppio poco dopo il pari su rigore dei lusitani.

Immagine

Al Maradona i portoghesi stendono la ragnatela in mezzo al campo e ne serrano le maglie. Non sono mai pericolosi in avanti ma non fanno barricate. Si dispiegano in ampiezza perché l’obiettivo è colpire gli azzurri non appena si apre un varco. E fa niente che l’iniziativa resta in mano agli avversari, hanno indicazioni precisi su come tamponare, neutralizzare e le fonti di gioco e gli uomini da bollino rosso. Ci riescono per buona parte del primo tempo almeno fino a quando, una rapida ripartenza dei partenopei, non si lasciano sorprendere.

È Anguissa che recupera palla al limite dell’area di rigore e la cede a De Bruyne che scappa via, resiste al raddoppio dei lusitani e li evita con un cambio di passo delizioso. Si crea lo spazio e vi si infila. È uno spiraglio ma se lo fa bastare per offrire a Hojlund una palla in profondità che un ricamo: l’ultimo punto lo mette l’ex United. Lo Sporting sbanda e rischia il 2-0: serve un grande intervento del portiere per deviare un tiro a giro di Politano.

Leggi anche
Hojlund ammaliato da De Bruyne: "Io devo solo trovare lo spazio, so che metterà la palla lì"
Immagine

Il copione non cambia nella ripresa anche se lo Sporting smonta l’assetto e si risistema schierando due punte. È sempre il Napoli che detta i tempi e costruisce ma non trova il guizzo giusto. Poi d’improvviso un intervento scomposto di Politano consegna allo Sporting il rigore del pareggio. Conte cambia qualcosa: fuori propio l’esterno e McTominay, dentro Lang e Neres per avere maggiore brio sugli esterni. Le squadre si aprono, lo stesso Sporting prende coraggio e si fa trovare pronto sui ribaltamenti di fronte. Ma è il Napoli che, illuminato da un cross telecomandato di De Bruyne, trova il raddoppio sempre con Hojlund: gran colpo di testa in anticipo e palla del 2-1 in fondo al sacco. Escono De Bruyne e Gutierrez, entrano Gilmour e Oliveira. Conte richiama anche Hojlund e lascia minuti a Lucca che deve fare mucchio là davanti. Milinkovic fa un mezzo miracolo nel finale, il boato del Maradona suggella il successo.

Immagine
Immagine
Champions League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Champions League 2025/26
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
CHAMPIONS
Il Napoli vince con De Bruyne top e Hojlund devastante. Juve, pari beffa col Villarreal
Il belga ricama calcio, l'attaccante sfrutta al massimo le occasioni: al Maradona finisce 2-1 per gli azzurri
I bianconeri vedono sfumare il successo al 90°, il 2-2 vanifica la bella rimonta della squadra di Tudor
Tudor esalta tre giocatori della Juve dopo il pari col Villarreal: "Loro mantengono la baracca"
Conte apprende in diretta cosa ha detto De Bruyne, gli ricorda chi comanda col sorriso sulle labbra
Hojlund ammaliato dall'ex del Manchester City: "Io devo trovare lo spazio, so che metterà la palla lì"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Champions League
api url views