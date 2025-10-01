Champions League
Live

Napoli-Sporting LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League

La diretta live di Napoli-Sporting di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

1 Ottobre 2025 19:55
Ultimo agg. 20:56
Immagine

La diretta live della partita NapoliSporting per la 2ª giornata di Champions League. Conte schiera Spinazzola al posto di Di Lorenzo (squalificato) e Gutierrez a sinistra. Coppia centrale difensiva formata da Beukema e Juan Jesus. A centrocampo c'è regolarmente De Bruyne: caso rientrato dopo il gesto a San Siro, la replica secca di Conte e il chiarimento nei giorni successivi. In attacco c'è Hojlund. Gli azzurri arrivano al match coi portoghesi dopo la sconfitta all'esordio col Manchester City. Lo Sporting, giunto a Napoli un lungo ritardo del volo, è reduce dalla vittoria al primo turno contro il Kairat Almaty. Diretta TV in chiaro solo per abbonati su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213, per chi ha una tv 4K) e su Sky Sport (canale 253). Diretta streaming su Sky Go e su NOW.

20:55

Come arriva lo Sporting alla partita di oggi

Missione Napoli: attivata. È la breve frase scritta a corredo di un post su Instagram nel quale lo Sporting presenta la sfida con gli azzurri di questa sera facendo una panoramica sulla città ospitante. Visita al murale di Maradona e ai vicoli nei quali si respira ancora il mito dell'ex Pibe, un foto dinanzi al Maschio Angioino poi testa al match. Sporting reduce dalla vittoria sofferta con l'Estoril, mentre in Champions è forte dei 3 punti già acquisiti alla prima giornata col Kairat.

A cura di Maurizio De Santis
20:40

Come arriva il Napoli alla partita di oggi

Il Napoli che scende in campo oggi deve fare i conti le assenze importanti in difesa. Oltre a Di Lorenzo (squalificato), mancano Buongiorno e Rrhamani (infortunati). Azzurri reduci dalla sconfitta in campionato a San Siro contro il Milan. Match delicato quello odierno con lo Sporting: da vincere per cancellare lo zero in classifica dopo il debutto negativo (ko per 2-0) a Manchester col City.

A cura di Maurizio De Santis
20:10

Napoli-Sporting, le formazioni ufficiali

Il Napoli non cambia modulo (resta il 4-1-4-1) ma solo qualche interprete a causa dell'emergenza assenze in difesa. Spinazzola (recuperato in extremis) prende il posto di Di Lorenzo (squalificato), al centro ci sarà la coppia Beukema-Juan Jesus, Gutierrez a sinistra. Centrocampo con Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay. Hojlund in attacco. Di seguito le formazioni:

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic Savic; Spinazzola, Juan Jesus, Beukema, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. All.: Antonio Conte.

SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Gonçalo Inácio, Araújo; Hjulmand, Simoes; Quenda, Trincão, Catamo; Ioannidis. All.: Rui Borges.

A cura di Maurizio De Santis
19:55

Dove vedere Napoli-Sporting di Serie A in TV e streaming

Napoli-Sporting sarà visibile in diretta tv e in chiaro (ma solo per abbonati) sui canali di Sky: Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213, per chi ha una tv 4K) e su Sky Sport (canale 253). Diretta streaming su Sky Go e su NOW.

A cura di Maurizio De Santis
Immagine
Immagine
Napoli
