Hojlund ammaliato da De Bruyne: “Io devo solo trovare lo spazio, so che metterà la palla lì”

I due gol di Hojlund sono nati dagli assist di De Bruyne e dai suoi palloni telecomandati che hanno portato il Napoli alla vittoria: “Kevin è una leggenda, sono felice di giocare con lui”

Rasmus Hojlund si prende il Napoli in una serata importantissima, con la vittoria contro lo Sporting in Champions League confezionata dalla sua doppietta: sono ancora i primi squilli in azzurro ma bastano per catturare l'attenzione e gli applausi del Maradona che festeggia il primo successo in Europa in questa stagione. Entrambi i gol sono arrivati da due assist di Kevin De Bruyne che mette la parte le critiche e le polemiche nate in settimana con una prestazione da vero campione.

Sembra il "King Kev" dei tempi del Manchester City, uno che il palcoscenico della Champions lo conosce e lo domina. Fa la differenza e anche l'attaccante danese lo sa bene perché gli rende la vita molto più facile: come un tempo faceva con Haaland e i suoi predecessori, ora è lui a beneficiare dei suo palloni telecomandati che si trasformano magicamente in rete.

La connessione perfetta tra Hojlund e De Bruyne

A caldo nel post partita l'attaccante non nasconde tutta la gioia di giocare con uno dei campioni di questo sport. Ai microfoni di SkySport ha spiegato per filo e per segno cos succede quando De Bruyne ha il pallone tra i piedi: "Kevin è una leggenda di questo sport, quando ha la palla io devo solo trovare lo spazio e so che me la metterà lì. Sono felice di giocare con un giocatore di questa qualità". Giocano insieme da pochissimo tempo ma già si capiscono e contro lo Sporting è arrivata la prova più bella.

Dopo la sconfitta contro il City alla prima giornata serviva una partita di spessore per non perdere toppo terreno in classifica. ed è esattamente quello che il Napoli ha fatto contro lo Sporting con fatica e stringendo i denti fino all'ultimo: "L'inizio in Champions è stato difficile per noi e anche la sconfitta contro il Milan, ci serviva una vittoria. Oggi abbiamo fatto una grande partita contro i campioni del Portogallo. Complimenti alla squadra".