Hojlund ammaliato da De Bruyne: "Io devo solo trovare lo spazio, so che metterà la palla lì"

I due gol di Hojlund sono nati dagli assist di De Bruyne e dai suoi palloni telecomandati che hanno portato il Napoli alla vittoria: “Kevin è una leggenda, sono felice di giocare con lui”
A cura di Ada Cotugno
Immagine

Rasmus Hojlund si prende il Napoli in una serata importantissima, con la vittoria contro lo Sporting in Champions League confezionata dalla sua doppietta: sono ancora i primi squilli in azzurro ma bastano per catturare l'attenzione e gli applausi del Maradona che festeggia il primo successo in Europa in questa stagione. Entrambi i gol sono arrivati da due assist di Kevin De Bruyne che mette la parte le critiche e le polemiche nate in settimana con una prestazione da vero campione.

Sembra il "King Kev" dei tempi del Manchester City, uno che il palcoscenico della Champions lo conosce e lo domina. Fa la differenza e anche l'attaccante danese lo sa bene perché gli rende la vita molto più facile: come un tempo faceva con Haaland e i suoi predecessori, ora è lui a beneficiare dei suo palloni telecomandati che si trasformano magicamente in rete.

Immagine

La connessione perfetta tra Hojlund e De Bruyne

A caldo nel post partita l'attaccante non nasconde tutta la gioia di giocare con uno dei campioni di questo sport. Ai microfoni di SkySport ha spiegato per filo e per segno cos succede quando De Bruyne ha il pallone tra i piedi: "Kevin è una leggenda di questo sport, quando ha la palla io devo solo trovare lo spazio e so che me la metterà lì. Sono felice di giocare con un giocatore di questa qualità". Giocano insieme da pochissimo tempo ma già si capiscono e contro lo Sporting è arrivata la prova più bella.

Leggi anche
Il Napoli batte lo Sporting, prima vittoria in Champions: De Bruyne ricama calcio, Hojlund devastante

Dopo la sconfitta contro il City alla prima giornata serviva una partita di spessore per non perdere toppo terreno in classifica. ed è esattamente quello che il Napoli ha fatto contro lo Sporting con fatica e stringendo i denti fino all'ultimo: "L'inizio in Champions è stato difficile per noi e anche la sconfitta contro il Milan, ci serviva una vittoria. Oggi abbiamo fatto una grande partita contro i campioni del Portogallo. Complimenti alla squadra".

Immagine
Immagine
Napoli
Immagine
