L’ex Renato Veiga beffa la Juventus al 90′: il Villarreal centra il pari dopo la rimonta bianconera

Renato Veiga gela la Juventus al 90′ e regala un punto al Villarreal. Finisce 2-2 dopo un secondo tempo straordinario da parte dei bianconeri che dopo l'ingresso in campo di Conceicao sono riusciti a ribaltare l'iniziale vantaggio spagnolo siglato nella prima frazione. Gatti pareggia con una rovesciata bellissima di Gatti poi lo stesso Conceicao si invola verso la porta spagnola mettendo a segno la rete del sorpasso. Nel finale sugli sviluppi di un calcio d'angolo è arrivato il gol dell'ex Renato Veiga che di testa buca la porta di Perin.

La dinamica del gol del Villarreal.

La Juventus subisce tanto nel primo tempo contro il Villarreal

Il primo tempo della Juventus contro il Villarreal non è dei migliori. I bianconeri vanno negli spogliatoi sotto di un gol con la consapevolezza di dover fare molto meglio nella ripresa. Tudor si gioca la carta David in attacco il quale è chiamato a farsi largo nella piazzatissima difesa spagnola supportato da Yildiz e Koopmeiners. Ma i bianconeri fanno fatica a costruire azioni d'attacco importanti e soprattutto ballano tanto in difesa. Tudor per giunta perde anche Cabal che viene sostituito dopo un infortunio muscolare lasciando il posto a Joao Mario.

Una mossa che però non cambia la Juventus. I bianconeri poco dopo infatti subiscono il gol da parte del Villarreal che con Pepe riesce a penetrare facilmente nella difesa della Juve servendo l'accorrente Mikautadze che mette in rete la palla che vale l'1-0. Poco dopo è ancora il Villarreal a sfiorare il raddoppio con Pedraza che da sinistra scarica un diagonale potente: Perin para ammortizzandolo e poi la palla finisce sul palo. Nel finale è ancora Perin a salvare la Juventus sul tiro in area di Buchanan chiudendo la prima frazione sull'1-0.

Il gol del momentaneo 1–2 di Conceicao.

Renato Veiga gela la Juventus al 90′ e regala il pari al Villarreal

Nel secondo tempo Tudor si gioca subito la carta Conceicao al posto di Koopmeiners e i risultati si vedono subito. Il portoghese largo sulla destra di inventa una giocata pazzesca e mette al centro dell'area un pallone basso per l'accorrente David che però incredibilmente manda la palla fuori a porta vuota. Ma la Juventus reagisce subito con Gatti che con una rovesciata clamorosa pareggia la partita. Il difensore è bravissimo a sfruttare l'assist di testa di Kelly il quale aveva ricevuto palla da rimessa laterale prima di servirla a Gatti.

Finita? Neanche per sogno. Ancora Conceicao si invola verso la porta avversaria dopo aver sfruttato un errore di impostazione da parte degli spagnoli. L'ex Porto è velocissimo così a mettere subito la palla in rete ribaltando il risultato. Il Villarreal però non molla e infatti pareggia al 90′ con Renato Veiga. Calcio d'angolo per gli spagnoli che sfruttano al meglio l'occasione. Renato Veiga, l'ex di turno, svetta più in alto di tutti per perforare la porta di Perin e pareggiare la partita.