Champions League
video suggerito
video suggerito

Champions League, dove vederla su Sky, Prime Video e in chiaro su TV8: il programma tv

Dove vedere le partite di Napoli, Inter, Juventus e Atalanta in Champions League 2025-2026. Tutte le info per la diretta tv e in streaming sui canali di Sky Sport, NOW e Amazon Prime Video. Match in chiaro e gratis su TV8.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Maurizio De Santis
0 CONDIVISIONI
Immagine

Dove vedere le partite di Napoli, Inter, Atalanta e Juventus in Champions League 2025-2026? In diretta tv e in streaming (solo per abbonati) sui canali di Sky Sport, su NOW e su Amazon Prime Video. Ma ci sarà anche l'opportunità di vederle in chiaro su TV8, che manderà in onda (eccetto quelle delle connazionali) il miglior match delle squadre straniere in programma per ogni turno.

Il network satellitare, che detiene i diritti per la trasmissione in chiaro fino al 2027, offrirà ai suoi utenti 185 delle 203 partite complessive, le altre 18 che completano il pacchetto sono su Amazon Prime Video, che proporrà la migliore gara delle italiane prevista al mercoledì per tutta la prima fase, più una per turno nella fase a eliminazione diretta.

Dove vedere le partite delle italiane in tv

Dove saranno trasmessi gli incontri delle italiane? Si comincia con quelli spalmati nei 3 giorni previsti dal calendario della 1ª giornata della fase a girone unico, da martedì 16 a giovedì 19 settembre: la Juve scende in campo per prima, martedì 16 settembre, contro il Borussia Dortmund (ore 21, su Sky Sport Calcio e NOW); mercoledì 17 settembre tocca all'Atalanta, in trasferta con il Paris Saint-Germain (ore 21, Sky Sport Calcio e NOW), nello stesso giorno l'Inter debutta ad Amsterdam contro l'Ajax (ore 21, sfida in esclusiva su Amazon Prime Video); giovedì 18 settembre il Napoli esordisce in Inghilterra con il Manchester City (ore 21, Sky Sport Calcio e NOW).

Leggi anche
MotoGP, GP San Marino a Misano: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio in diretta TV e streaming

Gli incontri delle italiane su Amazon Prime Video

La prima partita della fase a girone unico che andrà in onda su Amazon Prime Video è quella dell'Inter, in seguito toccherà anche a Juventus e Napoli. Di seguito l'elenco completo dei primi match selezionati dalla piattaforma:

  • 17 settembre 2025: Ajax-Inter
  • 1 ottobre 2025: Villarreal-Juventus
  • 22 ottobre 2025: Real Madrid-Juventus
  • 5 novembre 2025: Inter-Kairat Almaty
  • 26 novembre 2025: Atletico Madrid-Inter
  • 10 dicembre 2025: Benfica-Napoli
  • 21 gennaio 2026: Juventus-Benfica

La gara in chiaro su TV8: si inizia con Liverpool-Atletico Madrid

Quanto a TV8, anche quest'anno sarà possibile assistere a uno degli incontri più interessanti delle formazioni straniere che, di volta in volta, si sfideranno come da calendario la prima partita in palinsesto che tutti potranno vedere senza alcun costo aggiuntivo è LiverpoolAtletico Madrid (ore 21, mercoledì 17 settembre).

Immagine
Immagine
Champions League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Atalanta
Calcio
Champions League 2025/26
0 CONDIVISIONI
Immagine
serie a
Allegri si rivede in TV dopo il rosso in Milan-Bologna e spiega tutto: salvato dalla giacca
Allegri espulso, si toglie la giacca e va su tutte le furie per un rigore assegnato e tolto al Milan
Modric fa esplodere San Siro: a 40 anni segna il primo gol in Serie A e il Milan batte il Bologna
Infortunio per Maignan, si accascia e chiede il cambio: zoppica e fatica a scendere le scale dello stadio
Perché l'arbitro Colombo non ha annullato il gol di Adzic in Juve-Inter dopo aver visto questo
Marcus Thuram ha detto ai compagni perché rideva col fratello dopo il gol della Juve: li ha convinti
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Champions League
api url views