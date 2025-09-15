Champions League, dove vederla su Sky, Prime Video e in chiaro su TV8: il programma tv

Dove vedere le partite di Napoli, Inter, Juventus e Atalanta in Champions League 2025-2026. Tutte le info per la diretta tv e in streaming sui canali di Sky Sport, NOW e Amazon Prime Video. Match in chiaro e gratis su TV8.

Dove vedere le partite di Napoli, Inter, Atalanta e Juventus in Champions League 2025-2026? In diretta tv e in streaming (solo per abbonati) sui canali di Sky Sport, su NOW e su Amazon Prime Video. Ma ci sarà anche l'opportunità di vederle in chiaro su TV8, che manderà in onda (eccetto quelle delle connazionali) il miglior match delle squadre straniere in programma per ogni turno.

Il network satellitare, che detiene i diritti per la trasmissione in chiaro fino al 2027, offrirà ai suoi utenti 185 delle 203 partite complessive, le altre 18 che completano il pacchetto sono su Amazon Prime Video, che proporrà la migliore gara delle italiane prevista al mercoledì per tutta la prima fase, più una per turno nella fase a eliminazione diretta.

Dove vedere le partite delle italiane in tv

Dove saranno trasmessi gli incontri delle italiane? Si comincia con quelli spalmati nei 3 giorni previsti dal calendario della 1ª giornata della fase a girone unico, da martedì 16 a giovedì 19 settembre: la Juve scende in campo per prima, martedì 16 settembre, contro il Borussia Dortmund (ore 21, su Sky Sport Calcio e NOW); mercoledì 17 settembre tocca all'Atalanta, in trasferta con il Paris Saint-Germain (ore 21, Sky Sport Calcio e NOW), nello stesso giorno l'Inter debutta ad Amsterdam contro l'Ajax (ore 21, sfida in esclusiva su Amazon Prime Video); giovedì 18 settembre il Napoli esordisce in Inghilterra con il Manchester City (ore 21, Sky Sport Calcio e NOW).

Gli incontri delle italiane su Amazon Prime Video

La prima partita della fase a girone unico che andrà in onda su Amazon Prime Video è quella dell'Inter, in seguito toccherà anche a Juventus e Napoli. Di seguito l'elenco completo dei primi match selezionati dalla piattaforma:

17 settembre 2025: Ajax-Inter

1 ottobre 2025: Villarreal-Juventus

22 ottobre 2025: Real Madrid-Juventus

5 novembre 2025: Inter-Kairat Almaty

26 novembre 2025: Atletico Madrid-Inter

10 dicembre 2025: Benfica-Napoli

21 gennaio 2026: Juventus-Benfica

La gara in chiaro su TV8: si inizia con Liverpool-Atletico Madrid

Quanto a TV8, anche quest'anno sarà possibile assistere a uno degli incontri più interessanti delle formazioni straniere che, di volta in volta, si sfideranno come da calendario la prima partita in palinsesto che tutti potranno vedere senza alcun costo aggiuntivo è Liverpool–Atletico Madrid (ore 21, mercoledì 17 settembre).