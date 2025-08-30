Il calendario della Champions League, le partite di Napoli, Inter, Atalanta e Juve giornata per giornata

La Uefa ha pubblicato il calendario ufficiale della fase a girone unico della Champions League 2025-2026. La Juventus è la prima delle italiane a scendere in campo nella prima giornata di Champions League (16 settembre). A seguire ci saranno Inter e Atalanta (17 settembre) poi il Napoli (18 settembre). Otto le giornate, con inizio il giorno 16 settembre e fine per il 21 gennaio 2026, quando ci sarà la griglia delle prime 8 qualificate agli ottavi di finale. Griglia che sarà completata con le qualificate dai playoff.

Champions League, il calendario della fase campionato giornata per giornata

Prima giornata martedì 16 settembre, ultima prevista (con tutte le partite in contemporanea) prevista per mercoledì 21 gennaio 2026. Ecco il calendario completo di tutte le giornate della fase a girone unico della Champions League 2025-2026:

PRIMA GIORNATA

Martedì 16 settembre alle 18.45

Athletic Club-ArsenalPSV-Union SG

PSV-Union SG

Mercoledì 6 settembre alle 21:00

Juventus-Borussia Dortmund

Real Madrid-Marsiglia

Benfica-Qarabag

Tottenham-Villarreal

Mercoledì 17 settembre alle 18.45

Olympiacos-Pafos

Slavia Praga-Bodo/ Glimt

Mercoledì 17 settembre alle 21

Ajax-Inter

Bayern Monaco-Chelsea

Liverpool-Atletico Madrid

Psg-Atalanta

Giovedì 18 settembre alle 18.45

Club Brugge-Monaco

Copenhagen-Bayer Leverkusen

Giovedì 18 settembre alle 21

Eintracht Francoforte-Galatasaray

Manchester City-Napoli

Newcastle-Barcellona

Sporting CP-Kairat Almaty

Martedì 30 settembre alle 18.45

Atalanta-Club Brugge

Kairat Almaty-Real Madrid

Martedì 30 settembre alle 21

Atletico Madrid-Eintracht Francoforte

Chelsea-Benfica

Inter-Slavia Praga

Bodo/Glimt-Tottenham

Galatasaray-Liverpool

Marsiglia-Ajax

Pafos-Bayern Monaco

Mercoledì 1 ottobre alle 18.45

Qarabag-Copenaghen

Union SG-Newcastle

Mercoledì 1 ottobre alle 21

Arsenal-Olympiacos

Monaco-Manchester City

Bayer Leverkusen-PSV

Borussia Dortmund-Athletic Club

Barcellona-Psg

Napoli-Sporting

Villarreal-Juventus

Martedì 21 ottobre alle 18.45

Barcellona-Olympiacos

Kairat Almaty-Porto

Martedì 21 ottobre alle 21

Arsenal-Atletico Madrid

Bayer Leverkusen-Psg

Copenaghen-Borussia Dortmund

Newcastle-Benfica

Psv-Napoli

Union SG-Inter

Villarreal-Manchester City

Mercoledì 22 ottobre alle 18.45

Athletic Club-Qarabag

Galatasaray-Bodo/Glimt

Mercoledì 22 ottobre alle 21

Monaco-Tottenham

Atalanta-Slavia Praga

Chelsea-Ajax

Eintracht Francoforte-Liverpool

Bayern Monaco-Club Brugge

Real Madrid-Juventus

Sporting-Marsiglia



Martedì 4 novembre alle 18.45

Slavia Praga-Arsenal

Napoli-Eintracht Francoforte

Martedì 4 novembre alle 21

Atletico Madrid-Union SG

Bodo/Glimt-Monaco

Juventus-Sporting

Liverpool-Real Madrid

Olympiacos-Psv

Psg-Bayern Monaco

Tottenham-Copenaghen

Mercoledì 5 novembre alle 18.45

Pafos-Villarreal

Qarabag-Chelsea

Mercoledì 5 novembre alle 21

Ajax-Galatasaray

Club Brugge-Barcellona

Inter-Kairat Almaty

Manchester City-Borussia Dortmund

Newcastle-Athletic Club

Marsiglia-Atalanta

Benfica-Bayer Leverkusen



Martedì 25 novembre alle 18.45

Ajax-Benfica

Galatasaray-Union SG

Martedì 25 novembre alle 21

Borussia Dortmund-Villarreal

Chelsea-Barcellona

Bodo/Glimt-Juventus

Manchester City-Bayer Leverkusen

Marsiglia-Newcastle

Slavia Praga-Athletic Club

Napoli-Qarabag

Mercoledì 26 novembre alle 18.45

Copenaghen-Kairat Almaty

Pafos-Monaco

Mercoledì 26 novembre alle 21

Arsenal-Bayern Monaco

Atletico Madrid-Inter

Eintracht Francoforte-Atalanta

Liverpool-Psv

Olympiacos-Real Madrid

Psg-Tottenham

Sporting-Club Brugge

Martedì 9 dicembre alle 16.30

Kairat Almaty-Olympiacos

Martedì 9 dicembre alle 18.45

Bayern Monaco-Sporting CP

Martedì 9 dicembre alle 21

Monaco-Galatasaray

Atalanta-Chelsea

Barcellona-Eintracht Francoforte

Inter-Liverpool

Psv-Atletico Madrid

Union SG-Marsiglia

Tottenham-Slavia Praga

Mercoledì 10 dicembre alle 18.45

Qarabag-Ajax

Villarreal-Copenaghen

Mercoledì 10 dicembre alle 21

Athletic Club-Psg

Bayer Leverkusen-Newcastle

Borussia Dortmund-Bodo/Glimt

Club Brugge-Arsenal

Juventus-Pafos

Real Madrid-Manchester City

Benfica-Napoli

Martedì 20 gennaio alle 16.30

Kairat Almaty-Club Brugge

Martedì 20 gennaio alle 18.45

Bodo/Glimt-Manchester City

Martedì 20 gennaio alle 21

Copenaghen-Napoli

Inter-Arsenal

Olympiacos-Bayer Leverkusen

Real Madrid-Monaco

Sporting-Psg

Tottenham-Borussia Dortmund

Villarreal-Ajax

Mercoledì 21 gennaio alle 18.45

Galatasaray-Atletico Madrid

Qarabag-Eintracht Francoforte

Mercoledì 21 gennaio alle 21

Atalanta-Athletic Club

Chelsea-Pafos

Bayern Monaco-Union SG

Juventus-Benfica

Newcastle-Psv

Marsiglia-Liverpool

Slavia Praga-Barcellona

Mercoledì 28 gennaio alle 21

Ajax-Olympiacos

Arsenal-Kairat Almaty

Monaco-Juventus

Athletic Club-Sporting

Atletico Madrid-Bodo/Glimt

Bayer Leverkusen-Villarreal

Borussia Dortmund-Inter

Club Brugge-Marsiglia

Eintracht Francoforte-Tottenham

Barcellona-Copenaghen

Liverpool-Qararbag

Manchester City-Galatarsaray

Pafos-Slavia Praga

Psg-Newcastle

Psv-Bayern Monaco

Union SG-Atalanta

Benfica-Real Madrid

Napoli-Chelsea.

Il calendario di Napoli, Inter, Juve e Atalanta in Champions League

Di seguito il calendario completo con indicazione dei giorni e degli orari di tutte le partite delle squadre italiane:

Napoli

1ª: Manchester City-Napoli (18 settembre 2025 ore 21:00)

2ª: Napoli-Sporting Lisbona (1 ottobre 2025 ore 21:00)

3ª: PSV-Napoli (21 ottobre 2025 ore 21:00)

4ª: Napoli-Eintracht Francoforte (novembre 2025 ore 18:45)

5ª: Napoli-Qarabag (25 novembre 2025 ore 21:00)

6ª: Benfica-Napoli 10 (dicembre 2025 ore 21:00)

7ª: Copenaghen-Napoli (20 gennaio 2026 ore 21:00)

8ª: Napoli-Chelsea (28 gennaio 2026 ore 21:00)

1ª: Ajax-Inter (17 settembre 2025, ore 21:00)

2ª: Inter-Slavia Praga (30 settembre, ore 21:00)

3ª: Union SG-Inter (martedì 21 ottobre 2025, ore 21:00)

4ª: Inter-Kairat Almaty (5 novembre 2025, ore 21:00)

5ª: Atletico Madrid-Inter (26 novembre 2025, ore 21:00)

6ª: Inter-Liverpool (9 dicembre 2025, ore 21:00)

7ª: Inter-Arsenal (20 gennaio 2026, ore 21:00)

8ª: Borussia Dortmund-Inter (28 gennaio 2026, ore 21:00)

1ª: Juventus-Borussia Dortmund (16 settembre 2025, ore 21:00)

2ª: Villarreal-Juventus (1 ottobre 2025, ore 21:00)

3ª: Real Madrid-Juventus (22 ottobre 2025, ore 21:00)

4ª: Juventus-Sporting (4 novembre 2025, ore 21:00)

5ª: Bodo/Glimt-Juventus (25 novembre 2025, ore 21:00)

6ª: Juventus-Pafos (10 dicembre 2025, ore 21:00)

7ª: Juventus-Benfica (21 gennaio 2025, ore 21:00)

8ª: Monaco-Juventus (28 gennaio 2025, ore 21:00 )

