Il calendario della Champions League, le partite di Napoli, Inter, Atalanta e Juve giornata per giornata
La Uefa ha pubblicato il calendario ufficiale della fase a girone unico della Champions League 2025-2026. La Juventus è la prima delle italiane a scendere in campo nella prima giornata di Champions League (16 settembre). A seguire ci saranno Inter e Atalanta (17 settembre) poi il Napoli (18 settembre). Otto le giornate, con inizio il giorno 16 settembre e fine per il 21 gennaio 2026, quando ci sarà la griglia delle prime 8 qualificate agli ottavi di finale. Griglia che sarà completata con le qualificate dai playoff.
Champions League, il calendario della fase campionato giornata per giornata
Prima giornata martedì 16 settembre, ultima prevista (con tutte le partite in contemporanea) prevista per mercoledì 21 gennaio 2026. Ecco il calendario completo di tutte le giornate della fase a girone unico della Champions League 2025-2026:
- PRIMA GIORNATA
Martedì 16 settembre alle 18.45
Athletic Club-ArsenalPSV-Union SG
PSV-Union SG
Mercoledì 6 settembre alle 21:00
Juventus-Borussia Dortmund
Real Madrid-Marsiglia
Benfica-Qarabag
Tottenham-Villarreal
Mercoledì 17 settembre alle 18.45
Olympiacos-Pafos
Slavia Praga-Bodo/ Glimt
Mercoledì 17 settembre alle 21
Ajax-Inter
Bayern Monaco-Chelsea
Liverpool-Atletico Madrid
Psg-Atalanta
Giovedì 18 settembre alle 18.45
Club Brugge-Monaco
Copenhagen-Bayer Leverkusen
Giovedì 18 settembre alle 21
Eintracht Francoforte-Galatasaray
Manchester City-Napoli
Newcastle-Barcellona
Sporting CP-Kairat Almaty
- SECONDA GIORNATA
Martedì 30 settembre alle 18.45
Atalanta-Club Brugge
Kairat Almaty-Real Madrid
Martedì 30 settembre alle 21
Atletico Madrid-Eintracht Francoforte
Chelsea-Benfica
Inter-Slavia Praga
Bodo/Glimt-Tottenham
Galatasaray-Liverpool
Marsiglia-Ajax
Pafos-Bayern Monaco
Mercoledì 1 ottobre alle 18.45
Qarabag-Copenaghen
Union SG-Newcastle
Mercoledì 1 ottobre alle 21
Arsenal-Olympiacos
Monaco-Manchester City
Bayer Leverkusen-PSV
Borussia Dortmund-Athletic Club
Barcellona-Psg
Napoli-Sporting
Villarreal-Juventus
- TERZA GIORNATA
Martedì 21 ottobre alle 18.45
Barcellona-Olympiacos
Kairat Almaty-Porto
Martedì 21 ottobre alle 21
Arsenal-Atletico Madrid
Bayer Leverkusen-Psg
Copenaghen-Borussia Dortmund
Newcastle-Benfica
Psv-Napoli
Union SG-Inter
Villarreal-Manchester City
Mercoledì 22 ottobre alle 18.45
Athletic Club-Qarabag
Galatasaray-Bodo/Glimt
Mercoledì 22 ottobre alle 21
Monaco-Tottenham
Atalanta-Slavia Praga
Chelsea-Ajax
Eintracht Francoforte-Liverpool
Bayern Monaco-Club Brugge
Real Madrid-Juventus
Sporting-Marsiglia
- QUARTA GIORNATA
Martedì 4 novembre alle 18.45
Slavia Praga-Arsenal
Napoli-Eintracht Francoforte
Martedì 4 novembre alle 21
Atletico Madrid-Union SG
Bodo/Glimt-Monaco
Juventus-Sporting
Liverpool-Real Madrid
Olympiacos-Psv
Psg-Bayern Monaco
Tottenham-Copenaghen
Mercoledì 5 novembre alle 18.45
Pafos-Villarreal
Qarabag-Chelsea
Mercoledì 5 novembre alle 21
Ajax-Galatasaray
Club Brugge-Barcellona
Inter-Kairat Almaty
Manchester City-Borussia Dortmund
Newcastle-Athletic Club
Marsiglia-Atalanta
Benfica-Bayer Leverkusen
- QUINTA GIORNATA
Martedì 25 novembre alle 18.45
Ajax-Benfica
Galatasaray-Union SG
Martedì 25 novembre alle 21
Borussia Dortmund-Villarreal
Chelsea-Barcellona
Bodo/Glimt-Juventus
Manchester City-Bayer Leverkusen
Marsiglia-Newcastle
Slavia Praga-Athletic Club
Napoli-Qarabag
Mercoledì 26 novembre alle 18.45
Copenaghen-Kairat Almaty
Pafos-Monaco
Mercoledì 26 novembre alle 21
Arsenal-Bayern Monaco
Atletico Madrid-Inter
Eintracht Francoforte-Atalanta
Liverpool-Psv
Olympiacos-Real Madrid
Psg-Tottenham
Sporting-Club Brugge
- SESTA GIORNATA
Martedì 9 dicembre alle 16.30
Kairat Almaty-Olympiacos
Martedì 9 dicembre alle 18.45
Bayern Monaco-Sporting CP
Martedì 9 dicembre alle 21
Monaco-Galatasaray
Atalanta-Chelsea
Barcellona-Eintracht Francoforte
Inter-Liverpool
Psv-Atletico Madrid
Union SG-Marsiglia
Tottenham-Slavia Praga
Mercoledì 10 dicembre alle 18.45
Qarabag-Ajax
Villarreal-Copenaghen
Mercoledì 10 dicembre alle 21
Athletic Club-Psg
Bayer Leverkusen-Newcastle
Borussia Dortmund-Bodo/Glimt
Club Brugge-Arsenal
Juventus-Pafos
Real Madrid-Manchester City
Benfica-Napoli
- SETTIMA GIORNATA
Martedì 20 gennaio alle 16.30
Kairat Almaty-Club Brugge
Martedì 20 gennaio alle 18.45
Bodo/Glimt-Manchester City
Martedì 20 gennaio alle 21
Copenaghen-Napoli
Inter-Arsenal
Olympiacos-Bayer Leverkusen
Real Madrid-Monaco
Sporting-Psg
Tottenham-Borussia Dortmund
Villarreal-Ajax
Mercoledì 21 gennaio alle 18.45
Galatasaray-Atletico Madrid
Qarabag-Eintracht Francoforte
Mercoledì 21 gennaio alle 21
Atalanta-Athletic Club
Chelsea-Pafos
Bayern Monaco-Union SG
Juventus-Benfica
Newcastle-Psv
Marsiglia-Liverpool
Slavia Praga-Barcellona
- NONA GIORNATA
Mercoledì 28 gennaio alle 21
Ajax-Olympiacos
Arsenal-Kairat Almaty
Monaco-Juventus
Athletic Club-Sporting
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
Bayer Leverkusen-Villarreal
Borussia Dortmund-Inter
Club Brugge-Marsiglia
Eintracht Francoforte-Tottenham
Barcellona-Copenaghen
Liverpool-Qararbag
Manchester City-Galatarsaray
Pafos-Slavia Praga
Psg-Newcastle
Psv-Bayern Monaco
Union SG-Atalanta
Benfica-Real Madrid
Napoli-Chelsea.
Il calendario di Napoli, Inter, Juve e Atalanta in Champions League
Di seguito il calendario completo con indicazione dei giorni e degli orari di tutte le partite delle squadre italiane:
- Napoli
1ª: Manchester City-Napoli (18 settembre 2025 ore 21:00)
2ª: Napoli-Sporting Lisbona (1 ottobre 2025 ore 21:00)
3ª: PSV-Napoli (21 ottobre 2025 ore 21:00)
4ª: Napoli-Eintracht Francoforte (novembre 2025 ore 18:45)
5ª: Napoli-Qarabag (25 novembre 2025 ore 21:00)
6ª: Benfica-Napoli 10 (dicembre 2025 ore 21:00)
7ª: Copenaghen-Napoli (20 gennaio 2026 ore 21:00)
8ª: Napoli-Chelsea (28 gennaio 2026 ore 21:00)
- Inter
1ª: Ajax-Inter (17 settembre 2025, ore 21:00)
2ª: Inter-Slavia Praga (30 settembre, ore 21:00)
3ª: Union SG-Inter (martedì 21 ottobre 2025, ore 21:00)
4ª: Inter-Kairat Almaty (5 novembre 2025, ore 21:00)
5ª: Atletico Madrid-Inter (26 novembre 2025, ore 21:00)
6ª: Inter-Liverpool (9 dicembre 2025, ore 21:00)
7ª: Inter-Arsenal (20 gennaio 2026, ore 21:00)
8ª: Borussia Dortmund-Inter (28 gennaio 2026, ore 21:00)
- Juventus
1ª: Juventus-Borussia Dortmund (16 settembre 2025, ore 21:00)
2ª: Villarreal-Juventus (1 ottobre 2025, ore 21:00)
3ª: Real Madrid-Juventus (22 ottobre 2025, ore 21:00)
4ª: Juventus-Sporting (4 novembre 2025, ore 21:00)
5ª: Bodo/Glimt-Juventus (25 novembre 2025, ore 21:00)
6ª: Juventus-Pafos (10 dicembre 2025, ore 21:00)
7ª: Juventus-Benfica (21 gennaio 2025, ore 21:00)
8ª: Monaco-Juventus (28 gennaio 2025, ore 21:00 )
- Atalanta
1ª: Paris Saint-Germain-Atalanta (17 settembre 2025, ore 21.00).
2ª: Atalanta-Club Brugge (30 settembre 2025, ore 18.45).
3ª: Atalanta- Slavia Praga (22 ottobre 2025, ore 21.00).
4ª: Olympique de Marseille-Atalanta (5 novembre 2025, ore 21.00).
5ª: Eintracht Frankfurt- Atalanta (26 novembre 2025, ore 21.00).
6ª: Atalanta-Chelsea (9 dicembre 2025, ore 21.00).
7ª: Atalanta-Athletic Club (21 gennaio 2026, ore 21.00)
8ª: Union Saint-Gilloise-Atalanta (28 gennaio 2026, ore 21.00).