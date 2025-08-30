Champions League
Il calendario della Champions League, le partite di Napoli, Inter, Atalanta e Juve giornata per giornata

Il calendario di Champions League 2025-2026 con tutte le partite di Napoli, Inter, Juventus e Atalanta. Il programma completo, giornata per giornata, della fase a girone unico: la prima il 16 settembre, l’ultima il 28 gennaio 2026.
A cura di Maurizio De Santis
Immagine

La Uefa ha pubblicato il calendario ufficiale della fase a girone unico della Champions League 2025-2026. La Juventus è la prima delle italiane a scendere in campo nella prima giornata di Champions League (16 settembre). A seguire ci saranno Inter e Atalanta (17 settembre) poi il Napoli (18 settembre). Otto le giornate, con inizio il giorno 16 settembre e fine per il 21 gennaio 2026, quando ci sarà la griglia delle prime 8 qualificate agli ottavi di finale. Griglia che sarà completata con le qualificate dai playoff.

Champions League, il calendario della fase campionato giornata per giornata

Prima giornata martedì 16 settembre, ultima prevista (con tutte le partite in contemporanea) prevista per mercoledì 21 gennaio 2026. Ecco il calendario completo di tutte le giornate della fase a girone unico della Champions League 2025-2026:

  • PRIMA GIORNATA
    Martedì 16 settembre alle 18.45
    Athletic Club-ArsenalPSV-Union SG
    PSV-Union SG
    Mercoledì 6 settembre alle 21:00
    Juventus-Borussia Dortmund
    Real Madrid-Marsiglia
    Benfica-Qarabag
    Tottenham-Villarreal
    Mercoledì 17 settembre alle 18.45
    Olympiacos-Pafos
    Slavia Praga-Bodo/ Glimt
    Mercoledì 17 settembre alle 21
    Ajax-Inter
    Bayern Monaco-Chelsea
    Liverpool-Atletico Madrid
    Psg-Atalanta
    Giovedì 18 settembre alle 18.45
    Club Brugge-Monaco
    Copenhagen-Bayer Leverkusen
    Giovedì 18 settembre alle 21
    Eintracht Francoforte-Galatasaray
    Manchester City-Napoli
    Newcastle-Barcellona
    Sporting CP-Kairat Almaty
  • SECONDA GIORNATA
    Martedì 30 settembre alle 18.45
    Atalanta-Club Brugge
    Kairat Almaty-Real Madrid
    Martedì 30 settembre alle 21
    Atletico Madrid-Eintracht Francoforte
    Chelsea-Benfica
    Inter-Slavia Praga
    Bodo/Glimt-Tottenham
    Galatasaray-Liverpool
    Marsiglia-Ajax
    Pafos-Bayern Monaco
    Mercoledì 1 ottobre alle 18.45
    Qarabag-Copenaghen
    Union SG-Newcastle
    Mercoledì 1 ottobre alle 21
    Arsenal-Olympiacos
    Monaco-Manchester City
    Bayer Leverkusen-PSV
    Borussia Dortmund-Athletic Club
    Barcellona-Psg
    Napoli-Sporting
    Villarreal-Juventus
  • TERZA GIORNATA
    Martedì 21 ottobre alle 18.45
    Barcellona-Olympiacos
    Kairat Almaty-Porto
    Martedì 21 ottobre alle 21
    Arsenal-Atletico Madrid
    Bayer Leverkusen-Psg
    Copenaghen-Borussia Dortmund
    Newcastle-Benfica
    Psv-Napoli
    Union SG-Inter
    Villarreal-Manchester City
    Mercoledì 22 ottobre alle 18.45
    Athletic Club-Qarabag
    Galatasaray-Bodo/Glimt
    Mercoledì 22 ottobre alle 21
    Monaco-Tottenham
    Atalanta-Slavia Praga
    Chelsea-Ajax
    Eintracht Francoforte-Liverpool
    Bayern Monaco-Club Brugge
    Real Madrid-Juventus
    Sporting-Marsiglia
  • QUARTA GIORNATA
    Martedì 4 novembre alle 18.45
    Slavia Praga-Arsenal
    Napoli-Eintracht Francoforte
    Martedì 4 novembre alle 21
    Atletico Madrid-Union SG
    Bodo/Glimt-Monaco
    Juventus-Sporting
    Liverpool-Real Madrid
    Olympiacos-Psv
    Psg-Bayern Monaco
    Tottenham-Copenaghen
    Mercoledì 5 novembre alle 18.45
    Pafos-Villarreal
    Qarabag-Chelsea
    Mercoledì 5 novembre alle 21
    Ajax-Galatasaray
    Club Brugge-Barcellona
    Inter-Kairat Almaty
    Manchester City-Borussia Dortmund
    Newcastle-Athletic Club
    Marsiglia-Atalanta
    Benfica-Bayer Leverkusen
  • QUINTA GIORNATA
    Martedì 25 novembre alle 18.45
    Ajax-Benfica
    Galatasaray-Union SG
    Martedì 25 novembre alle 21
    Borussia Dortmund-Villarreal
    Chelsea-Barcellona
    Bodo/Glimt-Juventus
    Manchester City-Bayer Leverkusen
    Marsiglia-Newcastle
    Slavia Praga-Athletic Club
    Napoli-Qarabag
    Mercoledì 26 novembre alle 18.45
    Copenaghen-Kairat Almaty
    Pafos-Monaco
    Mercoledì 26 novembre alle 21
    Arsenal-Bayern Monaco
    Atletico Madrid-Inter
    Eintracht Francoforte-Atalanta
    Liverpool-Psv
    Olympiacos-Real Madrid
    Psg-Tottenham
    Sporting-Club Brugge
  • SESTA GIORNATA
    Martedì 9 dicembre alle 16.30
    Kairat Almaty-Olympiacos
    Martedì 9 dicembre alle 18.45
    Bayern Monaco-Sporting CP
    Martedì 9 dicembre alle 21
    Monaco-Galatasaray
    Atalanta-Chelsea
    Barcellona-Eintracht Francoforte
    Inter-Liverpool
    Psv-Atletico Madrid
    Union SG-Marsiglia
    Tottenham-Slavia Praga
    Mercoledì 10 dicembre alle 18.45
    Qarabag-Ajax
    Villarreal-Copenaghen
    Mercoledì 10 dicembre alle 21
    Athletic Club-Psg
    Bayer Leverkusen-Newcastle
    Borussia Dortmund-Bodo/Glimt
    Club Brugge-Arsenal
    Juventus-Pafos
    Real Madrid-Manchester City
    Benfica-Napoli
  • SETTIMA GIORNATA
    Martedì 20 gennaio alle 16.30
    Kairat Almaty-Club Brugge
    Martedì 20 gennaio alle 18.45
    Bodo/Glimt-Manchester City
    Martedì 20 gennaio alle 21
    Copenaghen-Napoli
    Inter-Arsenal
    Olympiacos-Bayer Leverkusen
    Real Madrid-Monaco
    Sporting-Psg
    Tottenham-Borussia Dortmund
    Villarreal-Ajax
    Mercoledì 21 gennaio alle 18.45
    Galatasaray-Atletico Madrid
    Qarabag-Eintracht Francoforte
    Mercoledì 21 gennaio alle 21
    Atalanta-Athletic Club
    Chelsea-Pafos
    Bayern Monaco-Union SG
    Juventus-Benfica
    Newcastle-Psv
    Marsiglia-Liverpool
    Slavia Praga-Barcellona
  • NONA GIORNATA
    Mercoledì 28 gennaio alle 21
    Ajax-Olympiacos
    Arsenal-Kairat Almaty
    Monaco-Juventus
    Athletic Club-Sporting
    Atletico Madrid-Bodo/Glimt
    Bayer Leverkusen-Villarreal
    Borussia Dortmund-Inter
    Club Brugge-Marsiglia
    Eintracht Francoforte-Tottenham
    Barcellona-Copenaghen
    Liverpool-Qararbag
    Manchester City-Galatarsaray
    Pafos-Slavia Praga
    Psg-Newcastle
    Psv-Bayern Monaco
    Union SG-Atalanta
    Benfica-Real Madrid
    Napoli-Chelsea.
Il calendario di Napoli, Inter, Juve e Atalanta in Champions League

Di seguito il calendario completo con indicazione dei giorni e degli orari di tutte le partite delle squadre italiane:

  • Napoli
    1ª: Manchester City-Napoli (18 settembre 2025 ore 21:00)
    2ª: Napoli-Sporting Lisbona (1 ottobre 2025 ore 21:00)
    3ª: PSV-Napoli (21 ottobre 2025 ore 21:00)
    4ª: Napoli-Eintracht Francoforte (novembre 2025 ore 18:45)
    5ª: Napoli-Qarabag (25 novembre 2025 ore 21:00)
    6ª: Benfica-Napoli 10 (dicembre 2025 ore 21:00)
    7ª: Copenaghen-Napoli (20 gennaio 2026 ore 21:00)
    8ª: Napoli-Chelsea (28 gennaio 2026 ore 21:00)
  • Inter
    1ª: Ajax-Inter (17 settembre 2025, ore 21:00)
    2ª: Inter-Slavia Praga (30 settembre, ore 21:00)
    3ª: Union SG-Inter (martedì 21 ottobre 2025, ore 21:00)
    4ª: Inter-Kairat Almaty (5 novembre 2025, ore 21:00)
    5ª: Atletico Madrid-Inter (26 novembre 2025, ore 21:00)
    6ª: Inter-Liverpool (9 dicembre 2025, ore 21:00)
    7ª: Inter-Arsenal (20 gennaio 2026, ore 21:00)
    8ª: Borussia Dortmund-Inter (28 gennaio 2026, ore 21:00)
  • Juventus
    1ª: Juventus-Borussia Dortmund (16 settembre 2025, ore 21:00)
    2ª: Villarreal-Juventus (1 ottobre 2025, ore 21:00)
    3ª: Real Madrid-Juventus (22 ottobre 2025, ore 21:00)
    4ª: Juventus-Sporting (4 novembre 2025, ore 21:00)
    5ª: Bodo/Glimt-Juventus (25 novembre 2025, ore 21:00)
    6ª: Juventus-Pafos (10 dicembre 2025, ore 21:00)
    7ª: Juventus-Benfica (21 gennaio 2025, ore 21:00)
    8ª: Monaco-Juventus (28 gennaio 2025, ore 21:00 )
  • Atalanta
    1ª: Paris Saint-Germain-Atalanta (17 settembre 2025, ore 21.00).
    2ª: Atalanta-Club Brugge (30 settembre 2025, ore 18.45).
    3ª: Atalanta- Slavia Praga (22 ottobre 2025, ore 21.00).
    4ª: Olympique de Marseille-Atalanta (5 novembre 2025, ore 21.00).
    5ª: Eintracht Frankfurt- Atalanta (26 novembre 2025, ore 21.00).
    6ª: Atalanta-Chelsea (9 dicembre 2025, ore 21.00).
    7ª: Atalanta-Athletic Club (21 gennaio 2026, ore 21.00)
    8ª: Union Saint-Gilloise-Atalanta (28 gennaio 2026, ore 21.00).
