Sorteggi Champions, le avversarie di Napoli, Inter, Juventus e Atalanta: quando esce il calendario
Le avversarie di Napoli, Inter, Atalanta e Juventus in Champions League sono state definite nel sorteggio della fase campionato a Monte Carlo. Le date e il calendario delle partite delle italiane non saranno rese note subito, ma si conosceranno solo sabato 30 agosto.
L'Inter pesca Liverpool, Arsenal e Atletico Madrid; il Napoli se la vedrà con il Chelsea e Manchester City mentre la Juventus sfiderà Borussia Dortmund e Real Madrid. L'Atalanta affronta i campioni in carica del PSG.
Sorteggio Champions League, le rivali di Napoli, Inter, Atalanta e Juventus
Queste le avversarie in Champions League delle italiane.
- INTER: Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat e Union SG.
- NAPOLI: Chelsea, Manchester City, Benfica, Eintracht Francoforte.
- JUVENTUS: Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica.
- ATALANTA: Chelsea, PSG, Union SG, Athletic Club, Olympique Marsiglia, Slavia Praga.
Le date del girone unico di Champions, quando si giocano le partite
Quando si giocano le partite valide per la fase a girone unico della Champions? La prima giornata è in programma dal 16 settembre fino al 18. L'ottava e ultima giornata è in programma il 28 gennaio 2026. In quell'occasione tutte le sfide si giocheranno in un'unica data. Questo il calendario completo dei match:
- Prima giornata: 16/17/18 settembre 2025
- Seconda giornata: 30 settembre/1 ottobre 2025
- Terza giornata: 21/22 ottobre 2025
- Quarta giornata: 4/5 novembre 2025
- Quinta giornata: 25/26 novembre 2025
- Sesta giornata: 9/10 dicembre 2025
- Settima giornata: 20/21 gennaio 2026
- Ottava giornata: 28 gennaio 2026
Quando esce il calendario della Champions League 2025-2026
Il calendario completo della nuova Champions League, con le date e gli orari delle partite di Napoli, Inter, Atalanta e Juventus, sarà reso noto soltanto sabato 30 agosto. In quell'occasione l’UEFA ufficializzerà infatti il programma della fase campionato, annunciando per ogni squadra l'ordine della partite e quali dovrà disputare in casa o in trasferta. Le informazioni calendario definitivo saranno dunque disponibili tra circa 48 ore.