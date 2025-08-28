Sorteggi Champions, le avversarie di Napoli, Inter, Juventus e Atalanta: quando esce il calendario

Sorteggiate le avversarie nella nuova Champions delle italiane: l’Inter pesca Liverpool, Arsenal e Atletico Madrid; il Napoli se la vedrà con il Chelsea e Manchester City mentre la Juventus sfiderà Borussia Dortmund e Real Madrid. L’Atalanta affronta i campioni in carica del PSG.

Le avversarie di Napoli, Inter, Atalanta e Juventus in Champions League sono state definite nel sorteggio della fase campionato a Monte Carlo. Le date e il calendario delle partite delle italiane non saranno rese note subito, ma si conosceranno solo sabato 30 agosto.

L'Inter pesca Liverpool, Arsenal e Atletico Madrid; il Napoli se la vedrà con il Chelsea e Manchester City mentre la Juventus sfiderà Borussia Dortmund e Real Madrid. L'Atalanta affronta i campioni in carica del PSG.

Sorteggio Champions League, le rivali di Napoli, Inter, Atalanta e Juventus

Queste le avversarie in Champions League delle italiane.

INTER : Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat e Union SG.

: Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat e Union SG. NAPOLI: Chelsea, Manchester City, Benfica, Eintracht Francoforte.

Chelsea, Manchester City, Benfica, Eintracht Francoforte. JUVENTUS: Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica.

Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica. ATALANTA: Chelsea, PSG, Union SG, Athletic Club, Olympique Marsiglia, Slavia Praga.

Le date del girone unico di Champions, quando si giocano le partite

Quando si giocano le partite valide per la fase a girone unico della Champions? La prima giornata è in programma dal 16 settembre fino al 18. L'ottava e ultima giornata è in programma il 28 gennaio 2026. In quell'occasione tutte le sfide si giocheranno in un'unica data. Questo il calendario completo dei match:

Prima giornata: 16/17/18 settembre 2025

16/17/18 settembre 2025 Seconda giornata: 30 settembre/1 ottobre 2025

30 settembre/1 ottobre 2025 Terza giornata : 21/22 ottobre 2025

: 21/22 ottobre 2025 Quarta giornata: 4/5 novembre 2025

4/5 novembre 2025 Quinta giornata: 25/26 novembre 2025

25/26 novembre 2025 Sesta giornata : 9/10 dicembre 2025

: 9/10 dicembre 2025 Settima giornata: 20/21 gennaio 2026

20/21 gennaio 2026 Ottava giornata: 28 gennaio 2026

Quando esce il calendario della Champions League 2025-2026

Il calendario completo della nuova Champions League, con le date e gli orari delle partite di Napoli, Inter, Atalanta e Juventus, sarà reso noto soltanto sabato 30 agosto. In quell'occasione l’UEFA ufficializzerà infatti il programma della fase campionato, annunciando per ogni squadra l'ordine della partite e quali dovrà disputare in casa o in trasferta. Le informazioni calendario definitivo saranno dunque disponibili tra circa 48 ore.