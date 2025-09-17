L’Inter si rialza e batte l’Ajax alla prima in Champions: Thuram decisivo con una doppietta

L'Inter rialza la testa e torna a brillare sul palcoscenico più prestigioso del calcio europeo. I nerazzurri non sbagliano la prima in Champions nella fase campionato battendo 2-0 l'Ajax ad Amsterdam. I nerazzurri riscattano gli ultimi due ko consecutivi in gare ufficiali contro Udinese e Juventus riuscendo ad annullare gli olandesi dominando soprattutto nella fase finale del primo tempo e per tutta la ripresa.

Decisivo Thuram capace di segnare una doppietta con due gol fotocopia di testa dopo il cross da calcio d'angolo. Tre punti fondamentali per Chivu che ha avuto risposte positive anche da Pio Esposito schierato titolare a sorpresa e che ha sfoderato una prestazione a dir poco importante.

La dinamica del gol di Thuram.

Thuram porta in vantaggio l'Inter nel primo tempo

Ajax e Inter si sono inizialmente studiate in questa prima giornata della fase campionato di Champions League. Chivu si gioca la carta Pio Esposito che è subito bravo con una spizzata a trovare la sponda per Thuram. I due dialogano bene ma le occasioni stentano ad arrivare. L'Ajax allora ci prova con qualche conclusione dalla distanza che però non impensierisce Sommer il quale però sarà decisivo su Godts con una parata straordinaria che chiude lo specchio all'attaccante degli olandesi.

L'Inter ha poi la possibilità di passare in vantaggio per via di una trattenuta subita in area da Thuram. Il tiro dagli undici metri sembrava netto ma l'arbitro Oliver va al VAR a rivedere la dinamica dell'azione e annulla la sua precedente decisione per una trattenuta dello stesso Thuram sul difensore prima del fallo in area. Questo non scompone di certo l'Inter che infatti poco dopo trova il gol del vantaggio con Thuram il quale è bravissimo a ribadire in rete di testa un pallone arrivato da calcio d'angolo. Il primo tempo si conclude 1-0 per i nerazzurri.

L’esultanza di Thuram.

Thuram nel secondo tempo serve il bis e l'Inter chiude la partita

Nel secondo tempo l'Inter inizia subito forte. Pochi secondi e Calhanoglu da fuori area tira un pallone che il portiere avversario riesce a respingere in angolo. Proprio il turco si incarica del tiro dalla bandierina e pesca ancora Thuram che di testa, così come il primo tempo, fa 0-2. Partita a questo punto in discesa per l'Inter che prova ad abbassare il ritmo e gestire un po' la partita ma soprattutto a rifiatare. Dall'altra parte l'Ajax riesce a costruire poco contro il possesso palla della squadra di Chivu rendendo il compito più facile a Barella e compagni.

Poco dopo Dumfries sfiora il tris dopo un triangolo perfetto con Esposito. L'attaccante serve sulla corsa il terzino olandese il quale davanti al portiere si fa anticipare sul più bello da un avversario sfiorando il gol del ko. Nel finale i nerazzurri gestiscono la partita e il risultato con Chivu che fa rifiatare qualcuno mandando in campo Carlos Augusto, Frattesi e Bonny. Pio Esposito gioca tutta la partita e si conferma un giocatore che potrà essere utilissimo all'Inter per tutta la stagione.